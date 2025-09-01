«Blinding Lights» de The Weeknd hace historia con 5.000 millones de streams en Spotify

El icónico sencillo Blinding Lights de The Weeknd se convirtió el 31 de agosto de 2025 en la primera canción en alcanzar los 5.000 millones de streams en Spotify, marcando un hito sin precedentes en la plataforma. Lanzada en noviembre de 2019 como parte del álbum After Hours, esta pieza de synth-pop, coproducida por Max Martin y Oscar Holter, ha dominado las listas globales desde su publicación.

The Weeknd, cuyo nombre real es Abel TESFAYE, celebró el logro en su Instagram, agradeciéndolo a sus 78 millones de seguidores. La canción, que ya superó los 4.000 millones de streams en enero de 2024, es una de las 28 de The Weeknd en el Billions Club de Spotify, más que cualquier otro artista.

Además, Blinding Lights encabezó la lista de Billboard de las mejores canciones R&B/Hip-Hop del siglo XXI y destronó a The Twist de Chubby Checker como el mayor éxito en la historia del Billboard Hot 100 en 2021. Con 113 millones de oyentes mensuales, The Weeknd se mantiene como el artista más escuchado en Spotify, superando a Taylor Swift. Según estimaciones, el tema ha generado entre 15 y 17.5 millones de dólares en royalties por grabación y 4.5 millones en derechos de publicación. Sin duda, Blinding Lights se consolida como un clásico moderno que sigue resonando seis años después de su lanzamiento.

The Weeknd: un viaje de Toronto al estrellato global

Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, irrumpió en la escena musical en 2010 desde Toronto con un sonido oscuro y melancólico que redefinió el R&B. Sus primeras mixtapes, House of Balloons, Glass of Dawn y Madness, lanzadas en 2011, captaron atención por su atmósfera envolvente y letras crudas, ganándose el respaldo de artistas como Drake. En 2012, estas mixtapes se recopilaron en el álbum Trilogy, que marcó su entrada al mainstream. Su primer disco de estudio, Beauty Behind the Madness (2015), lo catapultó al estrellato con hits como Can’t Feel My Face y The Hills, consolidándolo como una fuerza pop con un toque alternativo. Su habilidad para mezclar géneros, desde el synth-pop hasta el soul, y colaboraciones con productores como Max Martin, le valieron elogios y múltiples premios, incluyendo cuatro Grammys.

Con Starboy (2016), The Weeknd exploró sonidos electrónicos junto a Daft Punk, logrando un número uno global con la canción homónima. After Hours (2020) marcó un punto álgido con Blinding Lights, el tema más reproducido en Spotify con 5 mil millones de streams. Dawn FM (2022) continuó su evolución con una vibra ochentera, mientras que su próximo álbum, Hurry Up Tomorrow (2025), promete cerrar una trilogía conceptual con singles como Dancing In The Flames. Con más de 28 canciones en el Billions Club de Spotify y una influencia innegable, The Weeknd sigue siendo un icono de la música pop contemporánea.

