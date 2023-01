«Blinding Lights» de The Weeknd se convierte en la canción más reproducida de la historia en Spotify

Blinding Lights de The Weeknd ha alcanzado la asombrosa cantidad de 3.332 millones de transmisiones en Spotify, lo que la convierte en la canción más reproducida de todos los tiempos en la plataforma. Este logro lo coloca por delante de Shape of You de Ed Sheeran, que anteriormente ostentaba el récord. Estas dos pistas son las únicas en la plataforma que superan los tres mil millones de transmisiones.

En 2021, Blinding Lights también fue nombrado oficialmente el sencillo Billboard Hot 100 de EE. UU. más grande de todos los tiempos. La canción, incluida en el álbum After Hours de The Weeknd y lanzada a fines de 2019, pasó más de 100 semanas en las listas. Durante este tiempo, estableció nuevos récords por la mayor cantidad de semanas entre los cinco primeros (43), los 10 primeros (57 semanas) y los 40 primeros (86 semanas) de la tabla. Ahora ha destronado al éxito de 1960 de Chubby Checker The Twist como el sencillo más grande de todos los tiempos del Billboard Hot 100 de EE. UU.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Además de esta impresionante hazaña, The Weeknd publicó el mes pasado una nueva canción para la película Avatar: The Way of Water llamada Nothing Is Lost (You Give Me Strength), que fue escrita por el propio músico y producida por Swedish House Mafia y el compositor Simon Franglen.

The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, es un artista de música pop y R&B originario de Toronto, Canadá. Comenzó su carrera en la música en 2010, publicando sus canciones online bajo el seudónimo de The Weeknd. Desde entonces, ha lanzado cuatro álbumes de estudio: Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015), Starboy (2016) y After Hours (2020). Precisamente de este último se extrae la canción Blinding Lights, la cual se ha convertido en la canción más reproducida de todos los tiempos en Spotify.

Además de sus álbumes de estudio, The Weeknd también ha publicado varias mixtapes y ha colaborado con otros artistas como Daft Punk, Lana Del Rey y Kendrick Lamar. Ha ganado numerosos premios, incluyendo tres Premios Grammy, y ha sido nombrado uno de los artistas más influyentes de la década por la revista Time.

En resumen, The Weeknd es un artista de gran éxito y talento, y su canción Blinding Lights es sólo un ejemplo más de su increíble carrera en la música.