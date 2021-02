Blink-182 contará con Grimes, Lil Uzi Vert y Pharrell en su nuevo álbum

Parece que Nine, el álbum que Blink 182 lanzó exitosamente en 2019, tiene todavía mucha cuerda que soltar. Según los miembros de la banda están trabajando en la continuidad del mismo. Así lo confirma el batería del grupo, Travis Barker: “el álbum está ya cocinado en un 60 por ciento hecho y verá la luz en 2021″.

Este nuevo trabajo contará con las participaciones de tres grandes del sonido actual: Grimes, Lil Uzi Vert y Pharrell Williams. Sobre esta participación estelar, el mismo Barker comento: “Hay una canción con Grimes y otras con Uzi y Pharrel; todas ellas son geniales. Con ello hemos logrado atraer a nuestro estilo otras formas de sentir la música. Eso no quiere decir que abandonemos nuestra esencia original. Mi corazón sigue siendo como el de un niño punk. Cuando se crece con la música rap y el punk rock, es algo que no se puede olvidar”.

Curiosamente, Lil Uzi Vert y Grimes, al margen de aparecer en el nuevo álbum de Blink-182, comentaron que están trabajando en el extravagante proyecto de fusionar sus chips cerebrales a las investigaciones de Neuralink, la empresa de nueva creación de Elon Musk que tiene como objetivo desarrollar un implante de computadora en el cerebro humano con el fin de proporcionar un tratamiento a largo plazo para afecciones neurológicas como la demencia.

Cabe recordar que Blink-182 es una banda californiana de pop punk y rock alternativo que se formó en 1992 con Tom DeLonge (más tarde sería sustituido por Matt Skiba), Mark Hoppus, y Scott Raynor (sustituido por Travis Barker). Son considerados como pioneros del pop punk y como una de las bandas que contribuyó a su éxito masivo internacional a finales de los 1990 y principios del 2000. La banda es conocida por su humor satírico y escatológico (inglés como toilet humor). La banda ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo y 13 millones solo en Estados Unidos.

Por su parte, Grimes es una cantante, compositora musical, productora discográfica, artista visual y directora videográfica canadiense, cuya música incorpora elementos de estilos y géneros variados como el dream pop, el R&B, la música electrónica y experimental, etc. Fue descrita por Tastemakers Magazine como una hija del amor alienígena entre Aphex Twin y ABBA, y ​The Japan Times la definió como un ser de otro mundo. Sus letras fueron puntualizadas como “evasivas e impresionistas” por The Guardian y The Daily Telegraph describió su voz como “una dulce y delgada nebulosa”. Grimes utiliza el looping y las técnicas de capas, particularmente con voces; muchas de sus canciones exhiben capas de más de cincuenta pistas vocales diferentes que logran crear un sonido etéreo y único.

Lil Uzi Vert, cuyo nombre real es Symere Woods, es un cantante, rapero y compositor estadounidense conocido también por sus sus polémicas y extravagancias. Fue acusado de satanista por el rapero Daylyt. Por si fuera poco, Woods también generó polémica por promover el satanismo en las redes sociales, mensajes que hicieron que su sello discográfico le quitara acceso a Instagram. ​Además, en 2021, el rapero se incrustó un diamante rosado de 11 quilates en la frente, valorado en 23 millones de dólares.

Pharrell Williams es el guaperas cool y megaenrollado de Happy, el tema estrella de la banda sonora de Mi Villano Favorito 2 que arrasó con más de un millón de copias vendidas en el mundo. Pharrell es un rapero, cantante, compositor y productor discográfico norteamericano cuya extensa labor le ha valido ya una totalidad de siete Grammy, incluyendo dos formando parte de The Neptunes.

En 2005, fue votado por la revista Esquire como el hombre mejor vestido del mundo. Además, se declara fan de la saga Star Trek, ​como indica su frecuente uso del saludo vulcano como referencia a su discográfica Star TrEk. Williams es también un gran aficionado al skateboarding llegando incluso a tener half-pipe en su casa.