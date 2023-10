Blink-182 lanza una nueva y emotiva canción titulada «Fell In Love» antes del esperado lanzamiento de su álbum

Blink-182, la icónica banda de pop-punk, ha presentado su nuevo himno Fell In Love que formará parte de su próximo álbum One More Time…, que se lanzará el próximo viernes. La canción, una mezcla de nostalgia y pasión, retrata a Mark Hoppus recordando su soledad antes de enamorarse hasta que finalmente conoció a su pareja en una fiesta memorable. El pegadizo estribillo refleja su viaje sentimental, capturando la esencia del amor juvenil y la exuberancia.

Con Fell In Love como su cuarto sencillo, Blink-182 reaviva la emoción entre los fans por tan esperado álbum, en el que ha vuelto a reunirse la formación original, que incluye al propio Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. Mientras DeLonge se apartó brevemente para adentrarse en la investigación extraterrestre y su proyecto paralelo, Angels & Airwaves, Hoppus y Barker colaboraron con el guitarrista Matt Skiba para California y Nine. La inminente llegada de One More Time… promete ser un viaje nostálgico por el camino de la memoria para los fieles seguidores de Blink-182, aprovechando el encanto clásico de la banda.