Blink-182 ha publicado hoy la edición del 25º aniversario de Take Off Your Pants and Jacket, exactamente un cuarto de siglo después de su lanzamiento original el 12 de junio de 2001. La reedición, disponible ya en plataformas de streaming a través de Geffen Records, añade seis canciones que durante 25 años solo existieron repartidas entre distintas ediciones físicas del disco como temas ocultos.

El gesto tiene su propia ironía. Mark Hoppus había asegurado en más de una ocasión que esas canciones “nunca, jamás” llegarían a Spotify. La banda ha compartido ahora un vídeo en el que se le ve negándolo, justo antes de confirmar que sí, por fin, “Time to Break Up” y compañía estaban en camino. En su anuncio en redes, Blink-182 las describió con el humor escatológico de manual que define su personalidad: “boner tracks”.

Seis canciones que se escondieron durante 25 años

Cuando Take Off Your Pants and Jacket salió en 2001, su despliegue comercial incluyó tres ediciones físicas distintas, cada una con dos temas ocultos diferentes a modo de bonus track regional o de tienda. Era una práctica habitual de la época, pensada para que el fan comprara varias copias del mismo disco. El resultado fue que canciones como “Please Take Me Home”, “Mother’s Day” o “When You Fucked Grandpa” quedaron dispersas, conocidas solo por quien tuvo la copia adecuada o se molestó en buscarlas.

La edición de aniversario las reúne por primera vez en un único lanzamiento, junto a los 13 temas originales del álbum. El resultado es un tracklist de 19 canciones que, por fin, documenta el disco completo tal y como circuló entre los fans más obsesivos hace un cuarto de siglo:

“Anthem Part Two” “Online Songs” “First Date” “Happy Holidays, You Bastard” “Story of a Lonely Guy” “The Rock Show” “Stay Together for the Kids” “Roller Coaster” “Reckless Abandon” “Every Time I Look for You” “Give Me One Good Reason” “Shut Up” “Please Take Me Home” “Time to Break Up” “Mother’s Day” “What Went Wrong” “Fuck a Dog” “Don’t Tell Me It’s Over” “When You Fucked Grandpa”

El disco que convirtió el punk-pop en deporte de masas

Take Off Your Pants and Jacket llegó como la continuación de Enema of the State (1999), el disco que había convertido a Blink-182 en la cara comercial del pop-punk de finales de los noventa. La presión de repetir ese éxito no les frenó: el nuevo álbum debutó directamente en el número uno del Billboard 200, el primero del grupo en lograrlo, y produjo tres singles que siguen siendo básicos de su repertorio en directo veinticinco años después: “The Rock Show”, “Stay Together for the Kids” y “First Date”.

Para presentarlo, la banda se subió a la gira Pop Disaster, 47 fechas por Estados Unidos y Canadá codirigidas con Green Day, antes de pasar por Australia y Nueva Zelanda en abril de 2001, donde el disco debutó en el número dos de las listas australianas y acabó certificado platino.

El regreso reciente: de Tom DeLonge a “One More Time…”

Esta reedición no llega aislada. En 2023, Blink-182 publicó One More Time…, su primer disco en más de una década con la formación original de Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, tras el regreso de DeLonge a la banda. El año pasado llevaron esa reunión a los grandes festivales (Aftershock, Riot Fest) y a su propia gira, donde no faltaron rarezas de su catálogo, incluidas piezas de Take Off Your Pants and Jacket.

Antes del lanzamiento de hoy, la banda llevaba días dando pistas: resucitaron su antigua página de Myspace, un gesto que disparó la nostalgia (y las teorías) entre los fans de toda la vida. La edición de aniversario también incluye un vinilo doble en edición limitada, ya disponible para reserva.

La banda que nunca dejó de ser un chiste con estribillo

Blink-182 se formaron en Poway, California, a principios de los noventa, y construyeron su identidad sobre una contradicción que nunca resolvieron del todo: canciones de estructura pop impecable envueltas en un humor adolescente que no pedía perdón. Dude Ranch (1997) los situó en el radar; Enema of the State (1999) los convirtió en fenómeno global gracias a “What’s My Age Again?” y “All the Small Things”; Take Off Your Pants and Jacket (2001) confirmó que aquello no era un golpe de suerte. Tras la salida de DeLonge en 2015 y varios años de formaciones alternativas, el regreso del trío original en 2022 cerró un círculo que muchos fans daban por imposible.

Esta reedición funciona como un epílogo a esa historia: no añade canciones nuevas a su discografía, pero termina de contar la de un disco que, en su momento, se vendió a propósito de forma incompleta. Veinticinco años después, Blink-182 está saldando esa cuenta pendiente con el mismo sentido del humor (y el mismo nombre de canción) con el que la dejaron abierta.

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