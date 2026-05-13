Bloc Party regresan con todo. El cuarteto londinense ha anunciado hoy Anatomy of a Brief Romance, su séptimo álbum de estudio, previsto para el 11 de septiembre de 2026 a través del nuevo sello cOnTAGIOUS LTD (vía Virgin Music Group). El disco llega cuatro años después de Alpha Games (2022) y supone su proyecto más confesional hasta la fecha: un retrato cronológico de una relación amorosa inesperada, narrada de principio a fin con una franqueza que el grupo nunca antes había exhibido.

Producido por Trevor Horn —el hombre detrás de grabaciones clave de Grace Jones, Pet Shop Boys o Frankie Goes To Hollywood—, el álbum se articula en 14 canciones que funcionan como memorias del frontman Kele Okereke. Tras la ruptura con la pareja con la que llevaba más de una década, Okereke se encontró enamorándose de nuevo. El resultado es un disco que recorre la atracción inicial, la euforia, los roces y el adiós final.

«Coming On Strong», el primer single de Anatomy of a Brief Romance

Junto al anuncio, Bloc Party comparten «Coming On Strong», la segunda pista del álbum y primer adelanto oficial. La canción captura esa electricidad de los primeros encuentros: guitarras en remolino, batería percusiva y una línea de bajo grave y amenazante que Okereke describe así: «Me gusta que armónicamente suene oscuro, siniestro, como si algo se estuviera acercando». A medida que avanza, la euforia del inicio deja paso a una tensión que ya apunta a que algo en esa relación no va a terminar bien. El videoclip ha sido dirigido por Charlie Pryor.

El pasado mes de marzo, la banda usó su actuación en el BBC 6 Music Festival para presentar en directo tres cortes del disco: la propia «Coming On Strong», «Love Bombs» —descrita como un himno synth sobre el amor excesivo— y «Pigwig», de vuelta al indie rock más directo. Es la primera vez desde Alpha Games que el grupo muestra material nuevo en un escenario, y la respuesta fue inmediata.

Anatomy of a Brief Romance llega además con el respaldo de Interpol, con quienes Bloc Party compartirán una gira de coprotaganismo por Reino Unido y Europa este otoño. Los neoyorquinos, que también atraviesan un momento de renovación, se unen así a una de las giras más esperadas de la temporada en salas de arena.

Anatomy of a Brief Romance: Tracklist completo del nuevo álbum de Bloc Party

22.01.22 Coming On Strong Love Bombs Pigwig Lagoon Blue Muscleworks Clark Kent Worst Birthday Ever Not Your Problem Now We Can’t Be Friends Rotherhithe Stories Moving On Eulogy

Bloc Party en gira: Fechas de 2026 en Reino Unido, Europa e Irlanda

Antes del lanzamiento del álbum, Bloc Party abrirán varios conciertos de Muse en su gira norteamericana de julio. Tras la publicación de Anatomy of a Brief Romance, llegará la gira propia en coprotaganismo con Interpol por arenas del Reino Unido e Irlanda, con fechas confirmadas en noviembre y diciembre de 2026. Por el momento, no hay fechas anunciadas en España.

Noviembre 2026

20 nov – Birmingham, Utilita Arena

– Birmingham, Utilita Arena 21 nov – Cardiff, Utilita Arena

– Cardiff, Utilita Arena 23 nov – Manchester, Aviva Studios

– Manchester, Aviva Studios 24 nov – Manchester, Aviva Studios

– Manchester, Aviva Studios 26 nov – Brighton, Brighton Centre

– Brighton, Brighton Centre 27 nov – Brighton, Brighton Centre

– Brighton, Brighton Centre 28 nov – Sheffield, Utilita Arena

– Sheffield, Utilita Arena 30 nov – Dublín, 3Arena

Diciembre 2026

2 dic – Glasgow, OVO Hydro

– Glasgow, OVO Hydro 4 dic – Londres, Olympia

– Londres, Olympia 5 dic – Londres, Olympia

Bloc Party, dos décadas construyendo un lenguaje propio

Bloc Party se formaron en Londres a finales de los noventa y saltaron al primer plano en 2005 con Silent Alarm, uno de los álbumes que definieron el indie rock británico de aquella década. Le siguieron A Weekend in the City (2007), Intimacy (2008) y Four (2012), cada uno marcando un giro estilístico deliberado que alejó al grupo del post-punk de su debut hacia territorios electrónicos y más experimentales. Tras una pausa, regresaron en 2016 con Hymns y en 2022 con Alpha Games, ya con la formación actual al completo: Kele Okereke, Russell Lissack, Louise Bartle y Harry McVeigh.

El año pasado, Silent Alarm cumplió dos décadas y el grupo lo celebró con actuaciones masivas, entre ellas un Crystal Palace Park agotado que subrayó su vigencia en directo. Ahora, con Anatomy of a Brief Romance, Okereke da el paso más personal de su trayectoria: llevar la intimidad de una relación real al centro de un disco de pop electrónico concebido junto a Trevor Horn.

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