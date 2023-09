Blonde Redhead presenta dos nuevos singles y un cortometraje como adelanto de su próximo álbum

Blonde Redhead ha presentado los singles Sit Down For Dinner Pt. I y Sit Down for Dinner Pt. II, junto con un cortometraje que los acompaña. Ambas canciones sirven como adelanto de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el 29 de septiembre.

Las canciones, inspiradas en las conmovedoras memorias de Joan Didion y las reflexiones de Kazu Makino sobre su herencia japonesa, exploran temas de vida, muerte y destino, todo ello enmarcado en un telón de fondo musical optimista. Makino describe ambos temas como partes de un diario confesional, en el que la Parte 1 refleja su vida en una isla remota y la Parte 2 involucra una comunicación sincera con sus padres, inspirada en la escritura de Didion.

El cautivador cortometraje, dirigido por su colaborador habitual Sebastian Mlynarski, combina hábilmente clips históricos de noticias con imágenes íntimas de los miembros fundadores de la banda, agregando profundidad y contexto a la música. Además, Blonde Redhead se está preparando para una gira por América del Norte, Reino Unido y Europa. Inspirados por el propio espíritu de su tema Sit Down For Dinner, han organizado cenas especiales en restaurantes selectos de Londres, París, Nueva York y Los Ángeles, brindando a los fans una oportunidad única para conectar con los miembros de la banda en un entorno íntimo, haciendo que este lanzamiento de álbum sea una experiencia verdaderamente inolvidable para sus seguidores más fieles.