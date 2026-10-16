«Tocó el disco entero». Así respondía Chris Stein cuando le preguntaban si Clem Burke había llegado a grabar el nuevo disco de Blondie. Ya hay título y fecha: High Noon sale el 26 de febrero de 2027 en BMG, y será el último con el batería que estuvo en el grupo desde 1975 y que murió de cáncer en abril de 2025, a los 70 años. El primer adelanto del nuevo disco de Blondie es “Spectral Eyes”, la canción que lo abre, coescrita por Johnny Marr, que también toca la guitarra.

Es el primer disco de estudio del grupo desde Pollinator (2017) y repite productor: John Congleton, el mismo que firmó aquel. Por los créditos pasan también Glen Matlock, bajista de los Sex Pistols; Zach Condon, de Beirut, y Jess Wolfe y Holly Laessig, las dos voces de Lucius. El disco estaba previsto inicialmente para finales de 2025, y se ha retrasado más de un año.

Johnny Marr vuelve a llamar a la puerta de Debbie Harry

Marr ya había escrito para el grupo: “My Monster”, en Pollinator, era suya. Pero “Spectral Eyes” va más allá de un encargo, porque es la primera canción del disco y la que lo presenta. Debbie Harry canta con ese gruñido cansado y frío que siempre ha sido parte de su encanto, y la guitarra de Marr hace lo que hacía en sus mejores tiempos: llenar el espacio sin pisar la voz. Que él, que acaba de publicar The Age Of Everything, aparezca en primera línea dice bastante del respeto que sigue despertando Blondie entre músicos de generaciones posteriores.

Lo de los invitados, de hecho, ya pasaba en Pollinator, con canciones de Sia, Charli XCX, Dev Hynes o Nick Valensi. La diferencia es que este reparto suena menos a lista de colaboraciones de moda y más a círculo de amigos: del punk de 1977 con Matlock al indie de Beirut y Lucius. Y luego está la canción número siete, que se titula “Little Metal Drummer”. El título ya apunta a quién.

Tracklist de “High Noon”

“Spectral Eyes”

“Heartbreak Kid”

“Come Back Home”

“Tambo Tambo”

“Man Who Had No Face”

“The End”

“Little Metal Drummer”

“Sleepwalking”

“Whistle Into The Wind”

“Antifreeze”

“East Of Eden”

“Bad Underwear”

“Ah, Sunflower, Weary Of Time”

Blondie, del CBGB a las listas

Debbie Harry y Chris Stein pusieron en marcha Blondie en Nueva York en 1974, en la misma escena del CBGB que vio crecer a Ramones, Television o Talking Heads, y Burke llegó al año siguiente. Con Parallel Lines (1978) y “Heart Of Glass” saltaron del punk a las listas, y en los años siguientes metieron reggae, disco y hasta rap (“Rapture”) en el pop de masas antes que casi nadie. Tras separarse en 1982 volvieron en 1999 y no han parado desde entonces. High Noon será su duodécimo disco de estudio y la última vez que el golpe de caja de Burke suene en uno nuevo.

▶ “High Noon” — Blondie | 26 de febrero de 2027 | BMG

¿Qué esperáis de un disco de Blondie con Clem Burke en todas las canciones y Johnny Marr abriendo la puerta?

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