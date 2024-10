Blondie regresará con nueva música en 2025

Blondie, la icónica banda de new wave, ha confirmado que lanzará un nuevo álbum en 2025. La noticia fue revelada por el cofundador de la banda, Chris Stein, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una foto en blanco y negro de la legendaria vocalista Debbie Harry en el estudio. Aunque aún no se han revelado detalles adicionales como la fecha de lanzamiento, el título del álbum, la lista de canciones o el arte del álbum, la expectación de los fans ha comenzado a ir en aumento.

El último álbum de Blondie, Pollinator, lanzado en 2017, fue su undécimo LP de estudio y contó con colaboraciones de artistas como Dave Sitek de TV On The Radio, Charli XCX, Sia, Dev Hynes y Johnny Marr. Pollinator también incluyó a Joan Jett y Laurie Anderson en la canción Doom Or Destiny, y a The Gregory Brothers en When I Gave Up On You. Este álbum fue grabado en el famoso estudio de grabación de Nueva York, The Magic Shop, donde David Bowie grabó su último álbum Blackstar.

Este año, Blondie ha estado activo en la escena musical, realizando una serie de conciertos en directo, incluyendo dos presentaciones en Halifax Piece Hall y en el primer Plymouth Summer Sessions, junto a artistas como Tom Jones, Bryan Adams, Madness y Sting. También encabezaron el Cruel World Festival en Pasadena, California, junto a Duran Duran e Interpol.

Además, Chris Stein lanzó su tercer libro, Under a Rock, una memoria escrita a lo largo de varios años y descrita como una narración sin restricciones por su editorial Macmillan.

