Blondie volverá por todo lo alto con nuevo disco en 2025

Blondie, la icónica banda de Nueva York, ha confirmado el lanzamiento de un nuevo álbum en 2025, producido por el galardonado John Congleton. La noticia fue revelada por el cofundador y guitarrista Chris Stein a través de su cuenta de Bluesky.

El próximo álbum será el 12º en la carrera de Blondie y marca su primera colaboración con Congleton desde Pollinator en 2017. Este último trabajo alcanzó el número cuatro en las listas del Reino Unido y contó con colaboraciones de artistas como Charli XCX, Johnny Marr y Nick Valensi de The Strokes. En una reciente publicación, Stein compartió una foto en blanco y negro de Congleton en el estudio, con Debbie Harry al fondo, confirmando que el nuevo álbum está en marcha.

El bajista Glen Matlock, conocido por su trabajo con Sex Pistols, también ha contribuido al nuevo proyecto y ha estado tocando en directo con la banda.

Blondie se formó en 1974 y rápidamente se convirtió en una de las bandas más influyentes de la escena punk y new wave con éxitos como Heart of Glass, Call Me y Rapture. Su último álbum, Pollinator, fue aclamado por la crítica y demostró que la banda sigue siendo relevante en la industria musical.

El nuevo álbum de Blondie promete ser un emocionante capítulo en su legendaria carrera. Los fans pueden esperar un lanzamiento a principios de 2025.