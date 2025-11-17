Blondshell celebra la soledad con «Berlin TV Tower» y reimagina su segundo álbum

Seis meses después de publicar su aclamado segundo disco If You Asked For A Picture, Blondshell —nombre artístico de Sabrina Teitelbaum— regresa con un proyecto inesperado: Another Picture. Este nuevo lanzamiento funciona como una especie de espejo expandido del álbum original, con nuevas versiones, colaboraciones y un tema inédito que marca un punto de inflexión en su carrera.

El single Berlin TV Tower es el corazón de esta propuesta. Compuesto en apenas unas horas durante una estancia en Berlín, la canción refleja la relación de la artista con la soledad y la idea de encontrar paz en ella. “Es la canción más rápida que he escrito”, confesó, subrayando que se trata de un retrato de la ciudad pero, sobre todo, de la experiencia de estar sola y aceptarlo. El tema transmite un aire de libertad y agencia personal, reforzando la idea de que siempre se puede empezar de nuevo.

El resto del álbum ofrece un mosaico de colaboraciones y versiones que enriquecen el universo de Blondshell. T&A cuenta con la participación de John Glacier, mientras que Arms se transforma con la voz de Gigi Perez. También aparecen reinterpretaciones de colegas de la escena indie: Samia se apropia de 23’s A Baby, Folk Bitch Trio revisan Change y Conor Oberst de Bright Eyes aporta su visión en Event Of A Fire. Además, se incluye una versión en directo de Thumbtack grabada para Vevo.

La propuesta confirma lo que su carrera lleva apuntando en los últimos años: que Blondshell se ha convertido en una de las voces más honestas y necesarias del indie rock contemporáneo, capaz de transformar experiencias personales en himnos generacionales.

Blondshell: De debut explosivo a voz imprescindible del indie

La carrera de Blondshell es un ejemplo de cómo un proyecto puede crecer con rapidez y solidez en la escena alternativa. Tras varios intentos musicales bajo otros alias, Sabrina Teitelbaum encontró en este nombre su identidad definitiva. Su debut homónimo Blondshell (2023) fue recibido con entusiasmo por la crítica, destacando por su crudeza lírica y su sonido directo, a medio camino entre el grunge noventero y el indie rock confesional. Canciones como Sepsis y Kiss City la situaron en el radar de los medios musicales, que la describieron como una narradora feroz y vulnerable a la vez.

Con If You Asked For A Picture (2025), Blondshell dio un paso más hacia la madurez artística. El disco mostró una faceta más introspectiva, con letras que exploraban la fragilidad emocional y la búsqueda de sentido en medio del caos. Temas como Event Of A Fire y Toy consolidaron su reputación como compositora capaz de convertir experiencias íntimas en relatos universales. La gira de presentación incluyó fechas junto a Fontaines D.C., confirmando su ascenso en el circuito internacional.

Ahora, con Another Picture, la artista demuestra que no teme revisitar su propio trabajo y abrirlo a nuevas lecturas. La inclusión de voces amigas y referentes como Conor Oberst no solo amplía su alcance, sino que refuerza su posición como figura central en la conversación del indie actual. Su discografía, aunque breve, ya dibuja un arco narrativo claro: del impacto inmediato de su debut, a la reflexión madura de su segundo álbum y la experimentación colaborativa de este nuevo capítulo. Todo apunta a que Blondshell seguirá marcando el pulso de la escena con honestidad y valentía.

