Blood Orange suma ya seis bandas sonoras en su haber, más que álbumes propios bajo el nombre de Dev Hynes. La más reciente, y probablemente la más visible, es The Invite: la comedia dramática de Olivia Wilde para A24 que llega a salas el 26 de junio. Este lanzamiento, de 26 cortes y publicado por A24 Music, sale el mismo día, precedido desde el 16 de junio por el single «Contentious Environment»: una pieza orquestal austera y en tensión que Hynes describe como reflejo del «terror y la claustrofobia inevitables» del film.

The Invite es un remake de Los vecinos de arriba (2020), la comedia de Cesc Gay en la que dos parejas acaban en una cena que revela más de lo que esperaban. En el reparto de la versión americana estarán Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, junto a la propia Wilde. El film debutó en el Sundance 2026 con muy buena acogida crítica (92% en Rotten Tomatoes) y fue adquirido por A24. El estreno general llega el próximo 10 de julio.

Tracklist de The Invite (Original Soundtrack)

«Through The Window» «Contentious Environment» «Suite For Cello I» «We’re Doing This» «Hawk In Bathroom» «They’re On Their Way» «Flan» «Sex Parties» «Arguments» «Explain Yourself+Our Neighbors» «Palladio I. Allegretto» «Can We Please Do A Reset» «Window» «Tequila» «A Little Example» «The Band» «Not Heard Anything» «Suite For Cello II» «Unapologetic» «Hawk’s Story» «You Do Have Sex, Right?» «Carmen Suite No. 2 – II. Habanera» «I Don’t Eat Meat» «Sorry» «Suite For Cello III» «It’s Over / Suite For Cello»

Blood Orange / Dev Hynes: El músico que el cine reclama

Dev Hynes llegó desde Essex a Nueva York con una guitarra y un chip electrónico, y construyó Blood Orange como espacio para músicas que no encontraban género. Coastal Grooves (2011) y Cupid Deluxe (2013) lo situaron entre los compositores más imaginativos de su generación; Negro Swan (2018) lo confirmó. Paralelamente, ha firmado bandas sonoras para Melina Matsoukas (Queen & Slim), Rebecca Hall (Passing) y Paul Schrader (Master Gardener), además de la serie de Luca Guadagnino We Are Who We Are: más scores que álbumes propios. The Invite es, de lejos, su proyecto más visible hasta la fecha.

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