Blossoms anuncia su nuevo álbum «Gary» y su optimista single homónimo

La banda inglesa de indie rock Blossoms ha revelado detalles de su quinto álbum de estudio, Gary, que se lanzará el 20 de septiembre. Producido por James Skelly de The Coral y Josh-Lloyd Watson de Jungle, el álbum promete ser un retorno a las raíces de la banda, grabando en vivo como grupo por primera vez en años.

El álbum incluye colaboraciones con la cantautora nominada al BRIT, CMAT, co-escribiendo dos pistas: I Like Your Look y Why Do I Give You The Worst Of Me?. El video musical de la pista título cuenta con apariciones de Rick Astley y Sean Dyche, continuando la narrativa del video anterior de la banda para What Can I Say After I’m Sorry?.

El líder de la banda, Tom Odden, describe el proceso de escritura como “los días más inspiradores que hemos tenido como banda”. Las canciones del álbum, basadas en experiencias personales, varían desde encuentros con periodistas musicales en el Chateau Marmont hasta homenajes a la amistad y referencias a la moda de alta costura.