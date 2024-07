Blossoms anuncia una edición especial con disco de versiones de su próximo álbum «Gary»

La banda británica Blossoms ha anunciado una edición especial de su próximo álbum Gary, que incluirá un disco de versiones y se lanzará el 20 de septiembre.

Producido por James Skelly de The Coral y Josh-Lloyd Watson de Jungle, el álbum también contará con la colaboración de la cantante y compositora CMAT en dos temas: I Like Your Look y Why Do I Give You The Worst Of Me?

La edición de versiones, disponible en formatos como vinilo y CD, incluirá canciones como I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston, Telephone de Lady Gaga y Thinking About You de Radiohead, entre otras.

Gary (Covers Edition) available to pre order now! If you ever needed Whitney, The Real Thing, Radiohead, Mario, Neil Diamond, Caroline Polacheck, Gaga and Bob Marley in one place, you now have it. Go get them Xhttps://t.co/pWGiMVSmra pic.twitter.com/1MgAcSqSZx — BLOSSOMS (@BlossomsBand) July 10, 2024

Recordemos que Blossoms ya había lanzado un álbum de versiones en 2020 titulado Blossoms In Isolation. Os dejamos a continuación con el tracklist de esta edición recién anunciada:

Cara A

‘Big Star’ ‘What Can I Say After I’m Sorry?’ ‘Gary’ ‘I Like Your Look’ ‘Nightclub’

Cara B

‘Perfect Me’ ‘Mothers’ ‘Cinnamon’ ‘Slow Down’ ‘Why Do I Give You The Worst Of Me?’

LP2 (versiones)