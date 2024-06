Blur: “Live at Wembley Stadium”, un concierto para recordar

La banda británica Blur ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum en vivo, Live at Wembley Stadium, que captura la esencia de sus memorables actuaciones en el famoso estadio londinense. Este lanzamiento, previsto para el 26 de julio de 2024, no solo promete ser un festival auditivo para los fans, sino que también se complementará con un documental y una grabación del concierto que llevarán a los espectadores al corazón de la experiencia Blur.

El anuncio llegó acompañado de un emocionante tráiler que muestra fragmentos de los conciertos de Blur en Wembley, donde tocaron para más de 150.000 fans durante dos noches. La película del concierto, titulada Blur: Live at Wembley Stadium, se estrenará en cines del Reino Unido e Irlanda el 6 de septiembre, mientras que el documental de reunión, To The End, llegará a las salas el 19 de julio.

El álbum en vivo incluirá clásicos como Song 2 y Girls & Boys, así como temas de su más reciente álbum, The Ballad of Darren, muy elogiado por crítica y público.

Damon Albarn, el carismático líder de la banda, ha expresado su gratitud hacia los seguidores por su lealtad a lo largo de los años, pero también ha señalado que es momento de “cerrar” nuevamente el capítulo de Blur, tras una serie de actuaciones exitosas y la creación de un nuevo álbum.