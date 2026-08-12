Cada vez que a Dave Rowntree le preguntan por el futuro de Blur, la respuesta se vuelve un poco más rotunda. En una nueva entrevista con The Sun, el batería ha dejado de hablar en condicional para asegurar que otra reunión de la banda no es cuestión de si va a ocurrir, sino de cuándo.

Rowntree recordó cómo terminó la última gira de la banda, en el verano de 2023, tras dos noches históricas en Wembley Stadium y una serie de festivales por todo el mundo: el grupo se despidió con la sensación de que aquello había funcionado mejor de lo esperado, algo que no siempre ocurre tras tres años de carretera, y recordó cómo terminaron todos en el aeropuerto de Heathrow dándose un abrazo y prometiéndose repetirlo. De esa despedida nace la confianza que transmite ahora, resumida sin rodeos: «Mi opinión es que es una cuestión de cuándo, más que de si va a pasar, aunque si le preguntas a los demás de la banda, puede que te den una respuesta distinta».

La cautela de esa última frase no es casualidad. Aunque Rowntree habla con seguridad, no es la primera vez que un miembro de Blur se pronuncia sobre una posible vuelta, y no todos comparten el mismo calendario mental. El bajista Alex James, en declaraciones a Radio X el pasado junio, planteó una condición previa bastante concreta: «Creo que necesitamos dejar que Oasis termine con lo suyo antes de que nosotros nos lo planteemos». El bajista fue además tajante al descartar que Blur pise Knebworth, el escenario histórico de Oasis, para no reabrir viejas rivalidades del britpop.

La sombra de Oasis, de hecho, sobrevuela cualquier conversación reciente sobre el futuro de Blur, aunque no siempre en clave de rivalidad. El propio Rowntree ha reconocido en otras entrevistas que se alegra sinceramente de que Liam y Noel Gallagher hayan vuelto a los escenarios, restando dramatismo a la rivalidad de los noventa entre ambas bandas y admitiendo incluso que iría a ver a Oasis en directo por primera vez en su vida si tuviera ocasión. Rowntree, que en paralelo a la música ha compaginado su carrera como instructor de vuelo y su activismo político dentro del Partido Laborista, suele repetir que lo que sostiene a Blur por encima de cualquier otra cosa son las canciones: una base que, según él, explica por qué el interés del público nunca ha llegado a apagarse del todo, ni siquiera en los años más largos de silencio entre disco y disco.

La última vez que Blur se reunió de verdad, el resultado fue The Ballad of Darren (2023), su primer álbum en ocho años, seguido de las dos fechas en Wembley que documentó el largometraje To The End. Tras una actuación en Coachella en abril de 2024 que el propio Damon Albarn calificó después de «un desajuste», los cuatro miembros regresaron a sus proyectos personales: Albarn se centró en Gorillaz, James alterna gira con su banda y su negocio quesero, y Rowntree publicó el libro de fotografía No One You Know, ahora convertido en una exposición en Brighton.

Graham Coxon, por su parte, ha dejado clara su propia postura sobre el futuro del grupo en una entrevista reciente con NME, coincidiendo con el lanzamiento de Castle Park, su primer disco en solitario en más de una década. Preguntado por Blur, el guitarrista fue igual de directo que Rowntree, aunque con un horizonte todavía más largo: «Damon y yo probablemente lo haremos hasta que palmemos», dejando claro que la alianza creativa con Albarn no tiene fecha de caducidad, aunque tampoco haya nada agendado a corto plazo. Es una declaración que, sumada a la de Rowntree, deja a Blur en una posición curiosa: sin ningún plan concreto sobre la mesa, pero con al menos dos de sus cuatro integrantes convencidos de que el reencuentro es cuestión de tiempo.

Ese patrón, el de una banda que nunca dice adiós del todo pero tampoco confirma nada en firme, es precisamente lo que ha mantenido viva la expectación en torno a Blur durante más de tres décadas. Sus regresos, desde Think Tank hasta The Magic Whip y The Ballad of Darren, han llegado siempre de forma espaciada, casi imprevisible, separados a veces por años de silencio discográfico y proyectos individuales. Esa misma lógica es la que parece guiar ahora las palabras de Rowntree: ninguna fecha en el calendario, pero tampoco ninguna puerta cerrada, y una banda que sigue reservándose el derecho a sorprender a sus fans cuando menos se lo esperen.

¿Crees que Blur volverá a los escenarios antes de que acabe la década, o esta vez el “cuándo” se alarga más de la cuenta?

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