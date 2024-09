Blur vs Oasis: La batalla que definió una era llega al teatro

Una nueva obra de teatro, titulada The Battle, se estrenará en el West End de Londres en 2025, documentando la intensa rivalidad entre Blur y Oasis. Escrita por el humorista y escritor John Niven, y producida por Simon Friend, la obra se centrará en la competencia feroz entre estas dos icónicas bandas de Britpop durante los años 90. El punto culminante de esta rivalidad fue el verano de 1995, cuando los fans debatían si Country House de Blur o Roll With It de Oasis alcanzaría el primer puesto en las listas de éxitos. Aunque Blur ganó esa batalla, Oasis se llevó la victoria a largo plazo, según ha admitido en alguna ocasión el propio Alex James de Blur.

La producción promete ser “una comedia con tono satírico” y actualmente está en proceso de selección de director y reparto para representar a los miembros de ambas bandas. Por el momento, no parece que ningún miembro de Blur o Oasis estará involucrado en la producción, pero lo que sí está claro es que el anuncio llega en un momento de resurgimiento para ambas bandas. Oasis ha anunciado su esperada reconciliación y una gira de reunión para 2025, mientras que Blur ha lanzado el documental To The End y el concierto filmado Blur: Live At Wembley Stadium, que documenta su regreso y su álbum de 2023 The Ballad Of Darren. A pesar de su histórica enemistad, los miembros de ambas bandas han superado sus diferencias en los últimos años, incluso colaborando en proyectos musicales.

¿Qué esperáis de este futuro estreno? ¿Merecerá la pena?