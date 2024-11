Bob Bryar, ex-batería de My Chemical Romance, fallece a los 44 años

Bob Bryar, el exbatería de My Chemical Romance, ha fallecido a los 44 años. Fue encontrado muerto en su casa en Tennessee el martes 26 de noviembre, después de haber sido visto por última vez el 4 de noviembre. Aunque la causa de su muerte aún no se ha determinado, las autoridades han descartado la posibilidad de un crimen, ya que sus pertenencias, incluidos equipos musicales y armas, estaban intactas.

Bryar fue el batería más longevo de My Chemical Romance, tocando con la banda desde 2004 hasta su salida en 2010. Nacido en Chicago en 1979, comenzó a tocar la batería a una edad temprana en las bandas de su escuela. Tras graduarse de la escuela secundaria, estudió ingeniería de sonido en la Universidad de Florida y trabajó como ingeniero de sonido para The Used y Thrice antes de unirse a My Chemical Romance en 2004.

Aunque su participación en la banda comenzó después del lanzamiento de su segundo álbum Three Cheers for Sweet Revenge, Bryar apareció en todos los videos musicales y material promocional del mismo. Sus contribuciones se pueden escuchar en el álbum seminal de 2006 The Black Parade, el disco más exitoso comercial y críticamente de la banda, que debutó en el número dos en los Estados Unidos y en el Reino Unido.

Bryar también participó en el proceso de escritura del álbum de 2010 Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, pero dejó la banda poco antes de su lanzamiento. En los años siguientes, continuó tocando la batería antes de anunciar su retiro de la música en 2014 para convertirse en agente inmobiliario. Fue un activo defensor de varias organizaciones benéficas de rescate de perros, utilizando sus recursos para ayudar a animales abandonados y en refugios.