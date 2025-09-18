Bob Dylan abre su ventana al pasado con una colección inédita que revela sus primeros pasos

Bob Dylan vuelve a sorprender con el anuncio de Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956–1963, una caja retrospectiva que verá la luz el próximo 31 de octubre bajo el sello Columbia/Legacy Recordings. Esta edición estará disponible en formatos de 8CD, 2CD y 4LP, y promete ser una joya para los seguidores del cantautor estadounidense.

La colección documenta los años formativos de Dylan, desde sus días en Minnesota hasta su consolidación en el Greenwich Village neoyorquino. Incluye grabaciones raras e inéditas realizadas en clubes, apartamentos, ensayos informales y sesiones con otros músicos como Joan Baez, Pete Seeger y Big Joe Williams. Entre los temas destacados figuran versiones tempranas de clásicos como Blowin’ In The Wind, The Times They Are A-Changin’ y A Hard Rain’s A-Gonna Fall.

Como adelanto, se ha publicado Rocks And Gravel, una toma descartada de las sesiones de Freewheelin’ en 1962. Además, el set culmina con la grabación completa y nunca antes editada del concierto de Dylan en el Carnegie Hall en octubre de 1963, considerado un momento clave en su carrera.

El historiador Sean Wilentz acompaña la colección con un ensayo de 125 páginas que contextualiza esta etapa como el nacimiento artístico de Dylan, donde transforma el folk tradicional en una voz propia y revolucionaria.

Este lanzamiento coincide con una renovada atención hacia el legado del artista, impulsada por el biopic A Complete Unknown. Todo apunta a que 2025 será otro año crucial en la historia de Bob Dylan.

Bob Dylan: el poeta eléctrico que reinventó la música popular

La carrera de Bob Dylan es un viaje sonoro que atraviesa más de seis décadas de historia musical. Nacido como Robert Allen Zimmerman en Minnesota en 1941, Dylan irrumpió en la escena folk de Nueva York a comienzos de los años 60, influenciado por Woody Guthrie y la tradición de la canción protesta. Su segundo álbum, The Freewheelin’ Bob Dylan (1963), lo consagró como la voz de una generación con himnos como Blowin’ in the Wind y A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Pero su espíritu inconformista lo llevó a electrificar su sonido en Bringing It All Back Home (1965), Highway 61 Revisited (1965) y Blonde on Blonde (1966), desatando una revolución en el folk y el rock. Tras un accidente de moto en 1966, su música viró hacia lo introspectivo con John Wesley Harding (1967) y Nashville Skyline (1969), explorando el country y el minimalismo.

A lo largo de su discografía, que incluye 39 álbumes de estudio, Dylan ha transitado por el góspel (Slow Train Coming), el blues (Time Out of Mind), el jazz, el rock clásico y hasta la música tradicional americana en Modern Times y Rough and Rowdy Ways. En los años 80 formó parte del supergrupo Traveling Wilburys junto a George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne, y desde 1988 ha mantenido su legendario Never Ending Tour. Su obra ha sido reconocida con múltiples premios, incluido el Premio Nobel de Literatura en 2016 por “haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”. Más que un músico, Bob Dylan es una figura cultural que ha sabido reinventarse sin perder su esencia, dejando una huella indeleble en la historia de la música.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.