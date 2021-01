El pasado diciembre de 2020, Bob Dylan le vendió a Universal Music Group los derechos de todo su catálogo de composición por 300 millones de dólares. El artista estadounidense ha sido demandado por la mujer de su ex colaborador Jacques Levy alegando que no han sido suficientemente compensados por sus créditos como compositor. Claudia, la esposa del fallecido en septiembre de 2004, ha presentado una demanda contra al artista y a la compañía discográfica reclamando 7,25 millones de dólares en concepto de daños y por la colaboración de Levy en su disco Desire (1976), según los documentos judiciales obtenidos por el New York Post. Este álbum encabezó la lista Billboard Pop Albums durante cinco semanas.

Según el acuerdo que firmaron Dylan y Levy en 1975, sería el primero de ellos quien figurase como propietario total de las siete canciones en las que colaboró el segundo. La decisión que se tomó fue que Levy tendría derecho al 35% de los ingresos que generan esos temas.

A través de diferentes sociedades de gestión de derechos de autor, la familia del colaborador habría recibido, durante todos estos años, el dinero correspondiente a las canciones del álbum, bien por producciones audiovisuales, bien por su reproducción, etc.

En una declaración a Pitchfork, el abogado de Dylan, Orin Snyder, afirmó “A los demandantes se les ha pagado todo lo que se les debe. Estamos seguros de que prevaleceremos. Y cuando lo hagamos, haremos responsables a los demandantes y a sus abogados de presentar este caso sin mérito” y describió la demanda como “un triste intento de beneficiarse injustamente de la reciente venta por catálogo“.

¿En qué quedará este caso? Os iremos informando.

BIOGRAFÍA DE BOB DYLAN

La fuerza de Bob Dylan se hizo palpable durante el apogeo de su popularidad en los años sesenta, pero su influencia permaneció a lo largo de las generaciones posteriores. Muchas de sus canciones se convirtieron en populares emblemas, e indiscutiblemente sus mejores álbumes son los clásicos. Marca un momento decisivo de cambio radical en la evolución de la música folk del siglo XX, cuando el género se distanció de las canciones tradicionales. Como compositor, fue el precursor de diferentes escuelas, desde el cantante/compositor confesional a las narraciones conscientes. Como vocalista, derribó la creencia de que un cantante debe tener lo que se considera de forma convencional una buena voz para poder actuar. Como músico, inició varios géneros, entre ellos el folk-rock eléctrico y el country-rock

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE BOB DYLAN

Bib Dylan (1962)

The Freewheelin’ Bob Dylan (1963)

The Times They Are a-Changin’ (1964)

Another Side of Bob Dylan (1964)

Bringing It All Back Home (1965)

Highway 61 Revisited (1965)

Blonde on Blonde (1966)

John Wesley Harding (1967)

Nashville Skyline (1969)

Self Portrait (1970)

New Morning (1970)

Pat Garrett & Billy the Kid (1973)

Dylan (1973)

Planet Waves (1974)

Blood on the Tracks (1975)

The Basement Tapes (1975)

Desire (1976)

Street Legal (1978)

Slow Train Coming (1979)

Saved (1980)

Shot of Love (1981)

Infidels (1983)

Empire Burlesque (1985)

Knocked Out Loaded (1986)

Down in the Groove (1988)

Oh Mercy (1989)

Under the Red Sky (1990)

Good as I Been to You (1992)

World Gone Wrong (1993)

Time Out of Mind (1997)

“Love and Theft” (2001)

Modern Times (2006)

Together Through Life (2009)

Christmas in the Heart (2009)

Tempest (2012)

Shadows in the Night (2015)

Fallen Angels (2016)

Triplicate (2017)

Rough and Rowdy Ways (2020)

IMPRESCINDIBLES

