Bobby Gillespie vuelve a brillar con Yttling Jazz en una alianza musical muy “Strange”

El universo de las colaboraciones inesperadas acaba de sumar una de esas que te obligan a levantar la ceja y sonreír. Bobby Gillespie, voz y alma de Primal Scream, se ha unido al proyecto Yttling Jazz, la aventura actual de Björn Yttling (sí, el mismo que forma un tercio de Peter Björn and John) para dar vida a “Strange”, un tema nuevo que llega envuelto en un aura cinematográfica y casi fantasmal.

La canción forma parte de la edición deluxe de Illegal Hit, el álbum de 2025 de Yttling Jazz que ahora se expande en un formato de 3CD con nuevas canciones, instrumentales, remakes y reinterpretaciones colaborativas. En este contexto, “Strange” destaca por su atmósfera evocadora, con arreglos que remiten directamente a los spaghetti western de Ennio Morricone, donde la armónica y el vibráfono se entrelazan con la voz de Gillespie como si siempre hubieran pertenecido al mismo paisaje sonoro.

Yttling explicó cómo surgió la chispa: “Llamé a Bobby y le presenté la idea de que cantara en un tema de Yttling Jazz. Le envié algo de música y en diez minutos me devolvió una demo preciosa de ‘Strange’. Letras fantásticas y un ambiente muy especial. La armónica, el vibráfono y su voz funcionan de maravilla juntos”. Gillespie, por su parte, devolvió el cariño: “Fue genial trabajar de nuevo con Björn. Me envió una música fabulosa de su ensemble de jazz y yo tenía una letra que encajaba perfectamente con el ambiente del tema. Me encanta el resultado final. Una combinación mágica”.

La edición ampliada de Illegal Hit también contará con colaboraciones de Yukimi (de Little Dragon), The Tallest Man On Earth, El Perro del Mar y Matt Sweeney, confirmando que Yttling ha convertido este proyecto en un punto de encuentro para voces singulares y universos musicales que rara vez coinciden.

Mientras tanto, Primal Scream siguen generando titulares: recientemente reaccionaron a la versión de “Movin’ On Up” interpretada por Geese en Glasgow, y hace apenas unos meses despidieron con cariño a Simone Marie Butler tras 13 años en la banda, destacando su “energía positiva” y su “compromiso musical” en un mensaje lleno de afecto y memoria compartida. Además, su mítico Echo Dek de 1997 será uno de los lanzamientos especiales del Record Store Day 2025 en apoyo a War Child.

“Strange” no solo celebra la química creativa entre Gillespie y Yttling, sino que también recuerda que, cuando dos artistas con historias tan ricas se encuentran, el resultado puede ser tan inesperado como emocionante.

Bobby Gillespie, una vida entre la reinvención y el pulso del rock alternativo

Tras sus inicios como batería en The Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie encontró su voz —literal y figuradamente— al frente de Primal Scream, una banda que nunca se conformó con un solo molde. Desde el rock abrasivo de Sonic Flower Groove hasta la revolución sónica de Screamadelica, pasando por el electro abrasivo de XTRMNTR o el pop experimental de Chaosmosis, Gillespie ha demostrado una capacidad única para absorber influencias y devolverlas transformadas. Su discografía es un mapa del riesgo creativo: Give Out But Don’t Give Up, Vanishing Point, Evil Heat, More Light… cada etapa abre una puerta distinta. Su carrera en solitario y sus colaboraciones, como esta reciente alianza con Yttling Jazz, confirman que sigue moviéndose por pura inquietud artística, sin mirar atrás más de lo necesario.

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