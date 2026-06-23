Bodega anuncian All Inside Aquarium, su cuarto álbum de estudio, para el 9 de octubre vía Chrysalis Records. El anuncio llega acompañado del single titular y su videoclip oficial, dirigido por la propia Nikki Belfiglio, percusionista y vocalista del grupo. El disco ya está disponible en preventa, con una edición Dinked en vinilo azul nublado y una edición limitada de Bandcamp con portada pintada a mano por la propia Belfiglio. Junto al álbum, la banda confirma siete fechas en España para septiembre, la gira española más ambiciosa que han trazado hasta ahora.

De la pose post-punk al rock de grandes coros: lo que cambia en «All Inside Aquarium»

Bodega llevan casi una década acumulando etiquetas que no pidieron. Post-punk, art-punk, noise-punk: cualquier adjetivo con guion y sufijo servía para describir la tensión eléctrica de Endless Scroll (2018) o Broken Equipment (2022). Con All Inside Aquarium, esa negociación termina. «Nunca pensé en nosotros como una banda post-punk», declara el cantante y compositor Ben Hozie. «Solo como una banda de rock conceptual.»

El giro es deliberado y tiene coordenadas precisas. Hozie cita un sonido situado entre The Stone Roses y Jane’s Addiction de finales de los 80 y principios de los 90, con más riffs y solos de guitarra. El single que abre el disco lo confirma: guitarras con mordiente pero pensadas para el coro, energía slacker muy distinta al filo angular de sus primeros trabajos. «El objetivo era volver a las melodías, ser más una banda de rock de verdad», añade Hozie. «Más himnos, más abierto y popular. Grandes estribillos, grandes himnos.»

El álbum se grabó en el Reino Unido con el productor Matt Peel en The Nave, su estudio de Leeds ubicado en una iglesia deconsagrada, antes de mezclarse en Brighton con Theo Verney. Belfiglio, por su parte, dedicó cinco meses (entre octubre de 2025 y febrero de 2026) a construir una maqueta en miniatura dentro de un acuario real para diseñar la portada del disco. El videoclip del single se rodó dentro de esa misma maqueta, con un fondo de croma rescatado de un contenedor cercano a una tienda de cámaras: artesanía deliberada mezclada con el humor seco que ha caracterizado siempre el universo visual del grupo.

Doce canciones para cerrar el debate

«All Inside Aquarium» «Weather Me» «Literary World» «Astro Night Ride» «Pick Up The Check» «Oxygen» «Fear Not The Fear» «Slow Train» «Combustible» «Pile Driver» «Backbeaten» «Olivia»

Siete fechas en España: Bodega en septiembre

Antes de su paso por Londres y París, la gira de presentación de All Inside Aquarium recorre España de punta a punta durante la segunda semana de septiembre. Las entradas están disponibles en este enlace.

3 de septiembre – Miranda de Ebro , Ebrovisión Festival

– , Ebrovisión Festival 4 de septiembre – Tenerife (Puerto de la Cruz), Phe Festival

– (Puerto de la Cruz), Phe Festival 7 de septiembre – Madrid , El Sol

– , El Sol 8 de septiembre – Valencia , Loco Club

– , Loco Club 9 de septiembre – Barcelona , Upload

– , Upload 10 de septiembre – Zaragoza , La Lata de Bombillas

– , La Lata de Bombillas 11 de septiembre – Donostia, Boga Boga Festival

Bodega: cuatro discos y un lenguaje propio

Bodega se formaron en Brooklyn a mediados de la década de 2010 con Ben Hozie y Nikki Belfiglio como núcleo creativo. Su debut, Endless Scroll (2018), los instaló de inmediato en el circuito indie internacional: postpunk afilado, textos que hacían de la crítica cultural y el humor seco un lenguaje propio. Broken Equipment (2022) profundizó en esa dirección, y Our Brand Could Be Yr Life (2024) los consolidó como una de las bandas de referencia del indie de Nueva York, con críticas elogiosas a ambos lados del Atlántico.

En 2025 publicaron Rot in Helvetica bajo el alter ego NODEGA, un mini-álbum que funcionó como campo de experimentación antes del siguiente paso. Ese paso llega ahora: All Inside Aquarium es el disco en el que Bodega dejan de responder a etiquetas ajenas para proponer la suya propia. La pregunta que queda abierta es si ese rock de grandes coros que promete Hozie encontrará en España, donde tocan en septiembre, el eco que ese tipo de apuesta siempre necesita en directo para terminar de asentarse.

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