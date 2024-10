BODEGA anuncian la edición deluxe de su último álbum con el nuevo single «Myrtle Parade»

BODEGA ha lanzado su nuevo sencillo Myrtle Parade y ha anunciado una edición deluxe de su último álbum Our Brand Could Be Yr Life. El álbum, que fue lanzado en abril, ahora tendrá una edición digital deluxe titulada Brand On The Run, disponible a partir del 1 de noviembre a través de Chrysalis Records. Esta edición incluirá siete pistas adicionales, entre ellas la influenciada por el estilo Madchester Myrtle Parade.

El video de Myrtle Parade, dirigido por los propios integrantes de BODEGA, ya está disponible. Ben Hozie, miembro de BODEGA, comentó que la canción fue escrita originalmente para una versión anterior de Endless Scroll, pero no encajaba con el minimalismo de ese álbum. La canción está ambientada en una antigua sala en Brooklyn (Aviv, concretamente) y refleja la ansiedad social y la sensación de sentirse fuera de lugar en un concierto.

Our Brand Could Be Yr Life es una reinvención completa del único álbum de la banda anterior de Hozie y Nikki Belfiglio, Bodega Bay, un disco autoeditado de 33 pistas que fue publicado en 2015. Además, BODEGA realizará una gira por el Reino Unido en octubre, con fechas en ciudades como Nottingham, Leeds, Glasgow y Londres y cuyas entradas ya están a la venta.