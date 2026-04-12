Body Type regresan con la energía desbordante de “And What Else?” y una nueva etapa bajo el sello de King Gizzard

El cuarteto australiano Body Type vuelve a escena con “And What Else?”, un single que marca su primer lanzamiento en tres años y que llega acompañado de un anuncio importante: su fichaje por p(doom) records, el sello impulsado por King Gizzard & The Lizard Wizard. Tras el ciclo de Expired Candy —publicado en junio de 2023— y un periodo de pausa en el que sus integrantes se volcaron en otros proyectos, la banda retoma el pulso con una canción que condensa su espíritu garage rock más luminoso y directo.

“And What Else?” se presenta como un estallido de guitarras vibrantes y melodías que avanzan con una urgencia contagiosa, pero su trasfondo emocional es más complejo. Según explicó Annabel Blackman, el tema nace de un conflicto íntimo: “El gran estribillo es un grito catártico contra la inseguridad en una relación. Esas vueltas mentales que te das cuando las muestras de adoración te hacen sentir escéptica e indigna, pero a la vez hambrienta de más de esa dulzura”.

El resultado es un single que combina vulnerabilidad y actitud, un equilibrio que Body Type han sabido convertir en sello propio desde sus primeros EPs. La producción, cruda pero expansiva, refuerza esa sensación de desahogo emocional que atraviesa toda la canción, mientras la banda demuestra que su química sigue intacta tras el parón. Para quienes disfrutaron de Expired Candy, este regreso confirma que el grupo mantiene su capacidad para transformar inquietudes personales en himnos eléctricos y adictivos.

Con este lanzamiento, Body Type abren una nueva etapa que promete movimiento, riesgo y una evolución natural de su sonido. Si “And What Else?” es el punto de partida, todo apunta a que el cuarteto está listo para firmar uno de sus capítulos más sólidos.

Body Type: una trayectoria que crece entre guitarras afiladas y personalidad propia

Formados en Sídney, Body Type comenzaron a llamar la atención a finales de la década de 2010 gracias a dos EPs que mostraban un equilibrio magnético entre post‑punk, garage y melodías pop. Su primer largo, Everything Is Dangerous But Nothing’s Surprising (2022), consolidó su identidad con un sonido más afilado y letras cargadas de ironía y vulnerabilidad. Un año después, Expired Candy (2023) amplió su paleta con canciones más expansivas y juguetonas, confirmando su crecimiento creativo. A lo largo de su carrera, el grupo ha destacado por su energía en directo, su enfoque colaborativo y su habilidad para convertir emociones complejas en canciones que golpean y reconfortan a partes iguales. Con su fichaje por p(doom) records y el lanzamiento de “And What Else?”, la banda entra en una fase que podría situarlos definitivamente entre los nombres más estimulantes del indie rock contemporáneo.

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