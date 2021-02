Buenas noticias para los amantes de los ritmos latinos y la fusión. La banda colombiana Bomba Estéreo ha anunciado, tras más de cuatro años de silencio, que publicará un nuevo álbum de estudio titulado Deja, que verá la luz durante la primavera de este año bajo el sello de Sony US Latin. Asimismo, el grupo también compartió ayer Agua, el sencillo principal de este nuevo trabajo, en el que colaboran la banda de jazz afrocubano OKAN y la cantautora colombiana Lido Pimienta.

En este sentido, el sencillo viene acompañado también por un videoclip dirigido por Liliana “Li” Saumet, líder de Bomba Estéreo, y Jhoy Suárez, en el que puede verse a la propia Saumet llevando a cabo una especie de rito selvático de unión entre la persona y la tierra.

Puedes escuchar la canción a continuación:

BOMBA ESTÉREO – AGUA

“Deja se divide en cuatro partes distintas: Agua, Aire, Tierra y Fuego, los cuatro elementos de la naturaleza. Así, el disco trata de abordar la desconexión del ser humano con la tierra y con uno mismo, y la obsesión con los dispositivos electrónicos. Por eso decidimos utilizar los cuatro elementos, porque son parte del equilibrio de las personas”, explicó Saumet.

Además de Agua, Bomba Estéreo también compartió las canciones (estas sin video) Deja y Soledad, que puedes escuchar a continuación:

BIOGRAFÍA DE BOMBA ESTÉREO

Llevando su cumbia psicodélica por todo el mundo desde 2006, con paradas en festivales como Glastonbury, Coachella, Lollapalooza o Vive Latino, Bomba Estéreo se han consolidado como una de las bandas colombianas más importantes a nivel tanto nacional como internacional. Transmitiendo siempre su carácter festivo y gracias a su ecléctica manera de entender la música, que fusiona la electrónica con la cumbia, la champeta, el reggae o el rock, la banda he editado cinco discos de estudio, siendo su aparición más reciente el temazo To My Love, rescatado de su disco Amanecer y convertido en remix para hacernos bailar sin parar.

DISCOGRAFÍA DE BOMBA ESTÉREO

Volumen 1 (2006)

Estalla (2008)

Elegancia tropical (2012)

Amanecer (2015)

Ayo (2017)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

