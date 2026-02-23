Bon Iver abre su propio archivo sonoro con un directo que captura su mejor versión

Después de años insinuándolo, Bon Iver por fin se lanza a ordenar su historia reciente con Volumes, una nueva serie de lanzamientos de archivo que arranca con un álbum en directo que funciona casi como una carta de presentación definitiva. El primer volumen, Volumes: One Selections From Music Concerts 2019–2023 Bon Iver 6 Piece Band, verá la luz el 3 de abril y reúne grabaciones fechadas entre 2019 y 2023, con la banda de seis miembros en plena forma.

El propio Justin Vernon explica que la idea nació en 2020, inspirándose en los míticos Bootleg Series de Bob Dylan y los archivos de Neil Young. Sobre esta primera entrega, lo tiene claro: “Aquí, si nunca has escuchado a Bon Iver, o lo has hecho y no te gustó, esto podría ser para ti. Esto es lo que llegamos a ser. Es realmente nuestra mejor versión. Así es”, afirma.

El repertorio incluye momentos tan celebrados como “Heavenly Father”, grabado en Milán en 2022, además de piezas que muestran la evolución del proyecto en directo, desde “Hey, Ma” en el Pitchfork Music Festival hasta “33 ‘God’” en WOMADelaide. La banda —con Andrew Fitzpatrick, Jenn Wasner, Matthew McCaughan, Michael Lewis y Sean Carey, junto al ingeniero Xandy Whitesel— suena compacta, expansiva y con esa mezcla de vulnerabilidad y precisión que ha convertido a Bon Iver en un referente del directo contemporáneo.

El anuncio llega en un momento dulce: hace apenas unas semanas, Vernon confirmó el regreso del festival Eaux Claires tras ocho años de silencio, con nombres como Dijon y Aimee Mann, además de un misterioso artista llamado Bon Dylan, que ya está generando teorías entre fans y curiosos.

Con Volumes, Bon Iver no solo abre su archivo: reivindica una etapa creativa que, escuchada en perspectiva, suena más cohesionada y emocionante de lo que muchos recordaban.

