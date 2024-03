Bon Jovi comparte su nuevo single «Legendary» que formará parte de «Forever», su nuevo disco

Legendary es el primer single del 16º álbum de estudio de Bon Jovi, Forever, que se publicará a la venta el 7 de junio de la mano de EMI.

En su entrevista con Ultimate Classic Rock, Jon Bon Jovi comenta que esta canción es un homenaje a su mujer, Dorothea Hurley. Explica que «Ella ha estado ahí fielmente durante todo este proceso: Y la chica de ojos marrones/ Cree en mí / Legendaria. Ahí está. Eso es quién y qué soy a mis 62 años».

Se trata de su primer álbum en cuatro años y el primero que publican tras la intervención quirúrgica del vocalista. El frontma declara que este nuevo supone «…vuelta a la alegría. Desde la composición, pasando por el proceso de grabación, esto es subir el volumen, sentirse bien Bon Jovi«.

Se editará en varios formatos entre los que se incluyen vinilos en varios colores, CD, casetes y copias firmadas de edición limitada, y se puede reservar en su página web.

Tracklist de Forever:

1. ‘Legendary’

2. ‘We Made It Look Easy’

3. Living Proof’

4. ‘Waves’

5. ‘Seeds’

6. ‘Kiss The Bride’

7. ‘The People’s House’

8. ‘Walls Of Jericho’

9. ‘I Wrote You A Song’

10. ‘Living In Paradise’

11. ‘My First Guitar’

12. ‘Hollow Man’

Estreno de su docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Con motivo de su 40 aniversario, la banda de New Yersey ha preparado una docuserie para la plataforma, HULU, llamada Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, que se ha proyectado en SXSW hace unos días. Por suerte o desgracia, solo lo podrán ver aquellos afortunados que vivan en Estados Unidos y Reino Unido a partir del 26 de abril.