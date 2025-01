Bon Jovi revela su legado en el nuevo libro «Bon Jovi: Forever»

Bon Jovi ha anunciado el lanzamiento de su nuevo libro antológico Bon Jovi: Forever, que estará disponible a partir del 14 de enero. Este libro de edición limitada narra la historia de la banda a través de imágenes de archivo y recuerdos.

El libro, de edición limitada y narrado por el propio Jon Bon Jovi, incluye más de 1300 imágenes de archivo que capturan la esencia de la banda a lo largo de su carrera. Entre las imágenes se encuentran letras manuscritas, pases de gira, carteles, trajes icónicos de escenario, guitarras, listas de canciones de estudio y fotos personales.

Esta obra constará de 264 páginas y se publicará en una tirada limitada de solo 1.500 copias en todo el mundo, cada una firmada a mano por Jon Bon Jovi. Además, incluirá un disco de vinilo de 7 pulgadas con dos canciones inéditas y réplicas de recuerdos de la banda, como tres pines, dos púas de guitarra, un pase VIP de la gira Have a Nice Day y el pase personal de acceso total de Jon Bon Jovi para la gira Runaway.

Este lanzamiento sigue al reciente álbum de estudio de la banda, Forever, lanzado en junio del año pasado, y al documental de Disney+ Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, estrenado en abril.

Bon Jovi, formada en 1983 en Nueva Jersey, ha sido una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de las últimas décadas. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1984, los catapultó a la fama con éxitos como Runaway. Sin embargo, fue su tercer álbum, Slippery When Wet (1986), el que consolidó su estatus de superestrellas, con éxitos como Livin’ on a Prayer y You Give Love a Bad Name. A lo largo de su carrera, Bon Jovi ha lanzado 16 álbumes de estudio, incluyendo New Jersey (1988), Keep the Faith (1992) y Crush (2000).

