Bon Jovi saltan al cine con un biopic de gran presupuesto que repasará cuatro décadas de himnos, excesos y resiliencia

Universal Studios ha puesto en marcha un biopic de gran presupuesto sobre la historia de Bon Jovi, una de las bandas más influyentes del rock estadounidense, según adelanta NME. El proyecto, aún en fase inicial, contará con un guion de Cody Brotter y producción de Kevin J. Walsh —responsable de Napoleon, House of Gucci o Manchester by the Sea— junto a Gotham Chopra, lo que deja claro que el estudio quiere una película de gran escala, pensada para el público masivo y para quienes crecieron con los himnos de New Jersey.

Por ahora no hay reparto confirmado ni director asociado, pero el simple anuncio ya ha encendido las expectativas. No es para menos: pocas bandas han construido una narrativa tan cinematográfica como Bon Jovi, desde sus inicios en 1983 hasta su ascenso meteórico con Slippery When Wet, un disco que los catapultó al estrellato global y que hoy sigue siendo un referente del rock de estadio. Con más de 130 millones de discos vendidos, su entrada en el Rock and Roll Hall of Fame en 2018 y una colección de canciones que forman parte del ADN cultural de varias generaciones, la historia del grupo parece hecha a medida para la gran pantalla.

El biopic también promete explorar la figura de Jon Bon Jovi, no solo como líder de la banda, sino como artista multidisciplinar. Además de su carrera musical, el cantante ha protagonizado películas como The Leading Man, U-571 o Pay It Forward, y ha mantenido una presencia constante en la cultura popular durante más de cuatro décadas. Su trayectoria personal —entre la fama, la reinvención y la resistencia a las modas— ofrece un material narrativo que puede dar mucho juego en manos del equipo adecuado.

El anuncio llega en un momento en el que los biopics musicales viven una segunda edad dorada. Tras el éxito de Bohemian Rhapsody, Rocketman, Elvis o A Complete Unknown, Hollywood ha encontrado en estas historias un filón que combina nostalgia, espectáculo y emoción. El biopic de Michael Jackson, también distribuido por Universal, llegará este mismo año, lo que refuerza la apuesta del estudio por el género.

Si el proyecto mantiene el nivel de ambición que sugiere su equipo creativo, el biopic de Bon Jovi podría convertirse en una de las grandes películas musicales de los próximos años. Una oportunidad perfecta para revisitar la historia de una banda que convirtió la épica del rock en un lenguaje universal.

Bon Jovi: Rock de estadio, reinvención y legado global

Formados en 1983 en New Jersey, Bon Jovi se consolidaron como una de las bandas más exitosas del rock estadounidense gracias a su mezcla de melodías accesibles, guitarras potentes y un carisma escénico que los convirtió en iconos del género. Su debut homónimo abrió el camino, pero fue Slippery When Wet (1986) el que los elevó al estrellato con clásicos como “Livin’ On a Prayer” o “You Give Love a Bad Name”. A lo largo de su carrera han publicado discos clave como New Jersey, Keep the Faith o Crush, adaptándose a los cambios de la industria sin perder su identidad. Con más de 130 millones de discos vendidos, giras multitudinarias y una influencia que atraviesa generaciones, su legado sigue vivo tanto en la música como en la cultura popular.

