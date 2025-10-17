Bon Jovi y Robbie Williams se unen para una nueva versión de «We Made It Look Easy»

La veterana banda estadounidense Bon Jovi ha reclutado al carismático británico Robbie Williams para una nueva versión de We Made It Look Easy, tema originalmente incluido en su álbum de 2024 Forever. Esta colaboración forma parte de Forever (Legendary Edition), una reedición cargada de invitados estelares que verá la luz el próximo 24 de octubre. Según declaraciones de Jon Bon Jovi recogidas por NME, la elección de Williams no fue casual: “Ha vivido esta letra. Sabía que lo iba a clavar”.

El tema, que ya puede escucharse online, se suma a una lista de colaboraciones que incluye a Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Jelly Roll, Lainey Wilson, Ryan Tedder, The War & Treaty y Joe Elliott de Def Leppard. La banda ya había adelantado Hollow Man junto a Springsteen y el nuevo single Red, White & Jersey, mostrando una clara intención de celebrar su legado con voces que han marcado distintas generaciones del rock y el pop.

Por su parte, Robbie Williams también está en plena actividad. Recientemente presentó en el Groucho Club de Londres su próximo álbum BRITPOP, previsto para el 6 de febrero de 2026. El disco contará con colaboraciones de peso como Tony Iommi de Black Sabbath, Gaz Coombes de Supergrass, Chris Martin de Coldplay y hasta una canción coescrita por Gary Barlow sobre Morrissey. Además, Williams anunció su gira Long 90s, que arrancará en Glasgow en febrero.

Bon Jovi: cuatro décadas de himnos, reinvenciones y colaboraciones legendarias

Desde su formación en 1983 en Nueva Jersey, Bon Jovi ha sido sinónimo de rock accesible, himnos generacionales y una capacidad inusual para adaptarse a los cambios del mercado sin perder su esencia. Su álbum debut homónimo de 1984 les abrió las puertas, pero fue Slippery When Wet (1986) el que los catapultó al estrellato con clásicos como Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name y Wanted Dead or Alive. A lo largo de los años, han publicado más de 15 álbumes de estudio, incluyendo New Jersey (1988), Keep the Faith (1992), Crush (2000) y This House Is Not for Sale (2016), manteniéndose activos tanto en giras como en estudio.

La banda liderada por Jon Bon Jovi ha sabido reinventarse sin perder su identidad. En los 2000, incorporaron elementos pop y country, como en Lost Highway (2007), y en los últimos años han apostado por letras más introspectivas y colaboraciones que amplían su espectro sonoro. Forever (Legendary Edition) es una muestra de esa evolución: un homenaje a su trayectoria con guiños a artistas de distintas generaciones.

