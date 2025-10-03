Bonehead se aparta temporalmente de la gira de Oasis para continuar su tratamiento contra el cáncer

Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista fundador de Oasis, ha anunciado que se tomará un “descanso planificado” del tour Live ’25 para continuar con su tratamiento contra el cáncer de próstata. La noticia, compartida por el propio músico el 3 de octubre, llega tras haber superado un cáncer de amígdalas en 2022. Aunque ha respondido bien a la terapia, Bonehead se ausentará de los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney, con la intención de reincorporarse en noviembre para la etapa sudamericana del tour.

La banda, que recientemente cerró su segundo tramo británico con dos noches en Wembley, ha mostrado su apoyo público al guitarrista, destacando su papel esencial en el regreso de Oasis. De hecho, durante el primer concierto en Cardiff, Noel Gallagher afirmó que “si no fuera por él, nada de esto habría sucedido”. Bonehead forma parte de la actual formación junto a Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker, acompañando a los hermanos Liam y Noel Gallagher en una gira que ha sido descrita por Rolling Stone como “una celebración masiva de la nostalgia britpop con músculo renovado”.

Además de la gira, la banda ha lanzado una reedición por el 30º aniversario de What’s The Story) Morning Glory?, y prepara un libro fotográfico titulado OASIS LIVE ’25 OPUS, así como una película documental producida por Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Aunque no hay fechas confirmadas para 2026, los rumores apuntan a posibles conciertos en Knebworth y el Etihad Stadium, así como diversas ciudades europeas incluyendo Madrid.

Bonehead: el alma rítmica de Oasis que nunca dejó de tocar

Paul “Bonehead” Arthurs nació en Mánchester en 1965 y es mucho más que el guitarrista rítmico de Oasis: es uno de los pilares fundacionales del sonido britpop. Antes de que los hermanos Gallagher se convirtieran en leyendas, Bonehead ya había formado The Rain, banda precursora de Oasis, junto a Paul “Guigsy” McGuigan, Tony McCarroll y Chris Hutton. Su estilo directo, basado en acordes potentes y repetitivos, fue clave para construir la muralla sonora que definió los primeros discos del grupo. En Definitely Maybe (1994), What’s the Story) Morning Glory? (1995) y Be Here Now (1997), Bonehead no solo tocó la guitarra rítmica, sino que también aportó teclados como piano, Mellotron y melodica. Su presencia escénica y su actitud relajada contrastaban con el caos de los Gallagher, convirtiéndolo en una figura de equilibrio dentro del grupo.

En 1999, durante la grabación de Standing on the Shoulder of Giants, Bonehead dejó Oasis para centrarse en su familia, aunque nunca abandonó la música. Fundó Moondog One, colaboró en los proyectos Parlour Flames y Phoneys & the Freaks, y se unió a Beady Eye, la banda post-Oasis de Liam Gallagher. Desde 2017, ha sido parte esencial de la banda solista de Liam, aportando su sello rítmico en giras y grabaciones. En 2022, superó un cáncer de amígdalas, y en 2025 anunció que se tomaría un descanso temporal del tour Live ’25 para continuar su tratamiento contra el cáncer de próstata. Su regreso previsto para noviembre en Sudamérica ha sido recibido con entusiasmo por los fans, que lo consideran una figura indispensable en el renacimiento de Oasis. Bonehead no solo fue el pegamento que mantuvo unido al grupo en sus inicios, sino que sigue siendo el latido constante de una historia que se niega a terminar.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.