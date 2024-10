Bonnie “Prince” Billy regresa con un nuevo álbum: «The Purple Bird»

Will Oldham, conocido artísticamente como Bonnie “Prince” Billy, ha anunciado su nuevo álbum The Purple Bird, que se lanzará el 31 de enero a través de No Quarter. Este álbum sigue a Keeping Secrets Will Destroy You de 2023 y está encabezado por el sencillo Our Home, que cuenta con la colaboración del galardonado mandolinista Tim O’Brien. El video musical de Our Home presenta animaciones en stop-motion de Oldham y O’Brien actuando dentro de marcos de fotos en una pared de casa de muñecas.

El álbum fue creado en Nashville, Tennessee, con el productor David “Ferg” Ferguson, quien coescribió siete de las canciones. Esta es solo la segunda vez en la carrera de Oldham que trabaja con un productor, destacando la importancia de esta colaboración. Oldham ha trabajado con numerosos músicos a lo largo de los años, incluyendo Tortoise, Bryce Dessner, Matt Sweeney, Bitchin Bajas y, más recientemente, Bill Callahan. Sin embargo, su reticencia a trabajar con productores hace que esta decisión sea especialmente notable.

Oldham describe a Ferguson como un “gigante de hombre, una fuerza musical épica y un querido amigo”. La creación de este álbum es el resultado de años de compartir momentos difíciles y alegrías, canciones e historias, y de hacer música juntos y por separado. Según Oldham, hay mucha confianza en este disco, tanto por parte de Ferguson como de él mismo, una confianza que fue arduamente ganada y bien merecida.

En los últimos años, Oldham ha compartido versiones de canciones de Johnnie Frierson, Joan Shelley y Scout Niblett, así como una antigua versión de Outsider de Ramones que grabó con el fallecido David Berman, William Tyler, Chris Scruggs y su colaborador de siempre Pete Townsend. También rindió homenaje a Berman uniéndose a Cassie Berman, Bill Callahan y otros para una versión especial de The Wild Kindness de Silver Jews.

Tracklist de Bonnie “Prince” Billy – The Purple Bird

01 Turned to Dust (Rolling On)

02 London May

03 Tonight With the Dogs I’m Sleeping

04 Boise, Idaho

05 The Water’s Fine

06 Sometimes It’s Hard to Breathe

07 New Water

08 Guns Are for Cowards

09 Downstream [ft. John Anderson]

10 One of These Days (I’m Gonna Spend the Whole Night With You)

11 Is My Living In Vain?

12 Our Home [ft. Tim O’Brien]