Bonnie “Prince” Billy vuelve a casa para firmar «We Are Together Again», un disco construido desde la comunidad

Will Oldham, el artista bajo el alias Bonnie “Prince” Billy, inicia 2026 con un movimiento que confirma su inagotable capacidad para reinventarse sin perder el pulso emocional que define su obra. Su nuevo álbum, We Are Together Again, llegará el 6 de marzo a través de No Quarter, y supone su segundo lanzamiento en apenas un año tras The Purple Bird. Por lo que sabemos hasta el momento, este trabajo nació antes incluso que su anterior trabajo, pero tomó forma definitiva la pasada primavera, grabado en Louisville con un fuerte arraigo territorial y humano.

Oldham ha subrayado que este es el álbum que más cerca ha grabado del río Ohio desde los tiempos de There Is No-One What Will Take Care of You, el debut de Palace Brothers en 1993. Esa conexión geográfica no es anecdótica: la escena musical de Louisville —pasada y presente— impregna cada canción. Voces como las de Catherine Irwin, colaboradora histórica, regresan en Hey Little y Vietnam Sunshine, mientras que las tres integrantes de Duchess —Lacey Guthrie, Tory Fisher y Katie Peabody— abren y cierran el disco con dos piezas que dialogan entre sí sobre el miedo y su naturaleza cambiante.

El primer adelanto, They Keep Trying to Find You, llega acompañado de un videoclip dirigido por Abi Elliott, donde Oldham aparece disfrazado de criatura boscosa en una coreografía tan extraña como entrañable. A nivel instrumental, el álbum se apoya en su actual banda de gira: Jacob Duncan, Thomas Deakin, Ryder McNair, Chris Bush, Ned Oldham y Erin Hill, además de la producción compartida con Jim Marlowe. Todo apunta a un disco que explora la comunidad como refugio frente a la soledad.

Una carrera construida sobre la intuición: el universo de Bonnie “Prince” Billy

Bonnie “Prince” Billy es una de las figuras más singulares del folk estadounidense contemporáneo. Desde los años noventa, Will Oldham ha transitado entre identidades —Palace Brothers, Palace Music, Bonnie “Prince” Billy— sin perder nunca su esencia: una voz quebrada, una escritura profundamente humana y una aproximación al folk que rehúye la nostalgia para abrazar lo imperfecto. Su debut con Palace Brothers, There Is No-One What Will Take Care of You (1993), marcó el inicio de una trayectoria que pronto se consolidó con discos como Days in the Wake, Viva Last Blues o Arise Therefore, todos ellos fundamentales para entender el auge del llamado alt‑country y el folk independiente de los noventa. A finales de esa década adoptó definitivamente el alias Bonnie “Prince” Billy, bajo el cual firmó obras tan influyentes como I See a Darkness, un álbum que no solo redefinió su carrera, sino que se convirtió en referencia para artistas de generaciones posteriores.

Desde entonces, Oldham ha mantenido un ritmo creativo constante, alternando discos en solitario, colaboraciones y proyectos paralelos. Trabajos como Ease Down the Road, Master and Everyone, The Letting Go o Wolfroy Goes to Town muestran su capacidad para explorar nuevas texturas sin perder su intimidad característica. Su discografía supera ya la treintena de álbumes, un catálogo vasto y diverso que incluye colaboraciones con músicos como Matt Sweeney, Tortoise o Bill Callahan, además de incursiones en el cine y el teatro. En los últimos años, Oldham ha vivido una etapa especialmente prolífica: The Purple Bird (2025) fue recibido como un regreso inspirado, y ahora We Are Together Again confirma que su creatividad sigue en plena forma. Su obra, siempre en movimiento, demuestra que la autenticidad no es un gesto, sino una práctica sostenida en el tiempo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.