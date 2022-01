Bono confiesa arrepentirse de algunas de sus canciones de U2

La voz de la banda irlandesa U2, y probablemente su cara más pública, ha admitido en un podcast que nunca le ha gustado el nombre del grupo ni algunas de sus interpretaciones vocales. El artista ha hablado de todo ello en el podcast Awards Chatter, presentado por el periodista norteamericano Scott Feinberg, un programa en el que se entrevista a gente «interesante y exitosa del mundo del espectáculo».

El pasado 17 de enero le tocó al vocalista de U2, Bono, que dio un repaso a la trayectoria de la banda, arrojando luz sobre sus orígenes y cómo han conseguido tener una carrera tan larga. Sorprendentemente, en la charla llegó a confesar que no le gustó nunca el nombre de la formación: «Todavía no me gusta mucho el nombre. Paul McGuiness, nuestro primer manager, dijo: ‘Mira, es un gran nombre, quedará bien en una camiseta».

El varapalo no acaba ahí. Bono también reflexionó sobre su papel de vocalista y confesó que en alguna ocasión ha tenido que apagar la radio cuando suenan canciones suyas. Al parecer, la mayoría de sus obras le dan «repelús». De forma opuesta, el irlandés se siente especialmente orgulloso del sencillo Vertigo de 2004: «Es la forma en que conecta con la multitud».

Bono recuerda especialmente un episodio que vivió Adam Clayton, bajista de la formación. Según cuenta el vocalista, el difunto compositor Robert Palmer le comentó lo siguiente a Clayton: «Dios ¿alguna vez le has dicho a tu cantante que simplemente baje un poco el tono? Se haría un favor a sí mismo y nos haría un favor a todos los que tangamos que escucharlo». Finalmente, reflexiona sobre su figura de artista: «Tal vez ese sea el lugar, estar justo al borde de tu nivel de vergüenza».

Sea como fuere, U2 con Bono al frente ha demostrado ser un movimiento musical y social a nivel mundial. De hecho, su guitarrista, The Edge, reveló el noviembre pasado que la formación está trabajando en un nuevo álbum. De ser esto cierto, el trabajo se colocaría como el número 16 de estudio para la banda, después del Sound of Experience (2017). Además, en 2021 sacaron a la luz un nuevo sencillo, Your Song Saved My Life, destinado a la banda sonora del filme Sing 2.

