Bono presentará su nuevo libro en el Teatro Coliseum de Madrid

Madrid es una de las ciudades elegidas para que Bono, el cantante de U2, presente su nuevo libro de memorias Surrender: 40 Songs, One Story. Será el próximo 28 de noviembre en el Teatro Coliseum de Madrid, en una tarde que describen como un encuentro de «palabras, música y algo de picardía».

El volumen de 576 páginas llegará el 1 de noviembre a través de la editorial Alfred A. Knopf (y en forma de audiolibro a través de Penguin Random House) y, como su título lo indica, explorará los orígenes de 40 canciones clave en la discografía de U2.

Las entradas, que imaginamos que volarán, salen a la venta el 7 de octubre a través de la siguiente web.

Sobre U2

Combinando un sonido épico de post-punk con tendencias experimentales basado en las guitarras híper procesadas de The Edge y grandilocuentes declaraciones sobre política y religión a cargo del histriónico cantante Bono, la banda irlandesa U2 se volvió una de las más famosas de la historia del rock. Tras debutar con Boy en 1980, hacia finales de la década ya eran superestrellas globales gracias en parte a su asociación con los productores Brian Eno y Daniel Lanois, artífices de discos como The Joshua Tree (1987). A diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, U2 logró mantenerse vigente reinventándose en los noventa como una banda de rock postmoderna con Achtung Baby (1991) y extendiendo su popularidad al nuevo milenio. Songs of Experience, su decimocuarto álbum de estudio, apareció en 2017.

Fuente: Apple Music

Discografía de U2

Boy (1980)

October (1981)

War (1983)

The Unforgettable Fire (1984)

The Joshua Tree (1987)

Rattle and Hum (1988)

Achtung Baby (1991)

Zooropa (1993)

Pop (1997)

All That You Can't Leave Behind (2000)

How to Dismantle an Atomic Bomb (2004)

No Line on the Horizon (2009)

Songs of Innocence (2014)

Songs of Experience (2017)

