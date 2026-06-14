Bonobo anuncia Distance In Static, su nuevo álbum de estudio, para el 11 de septiembre de 2026 a través de Ninja Tune. Es el primer disco de Simon Green desde Fragments (2022) y llega acompañado de un single, «Me And You», cuyo videoclip ya puede verse en YouTube. Con catorce cortes y siete colaboradoras (entre ellas Arooj Aftab, Nilüfer Yanya e Ichiko Aoba), Distance In Static es el disco en el que Bonobo convierte el featuring en método, no en accesorio.

Siete voces buscando una señal distante

El título del disco no es arbitrario. Green lo explicó en el anuncio: le interesaba la idea de escuchar una señal lejana, de intentar encontrar algo en el ruido. Esa metáfora organiza también las colaboraciones: no son cameos de artistas amigos, sino voces con mundo propio que Bonobo invita a habitar sus texturas. Arooj Aftab aparece en «Fire On The Water»; Nicole Miglis (Hundred Waters) en «Talk To Me»; Joy Crookes en «Always On Your Side»; Nilüfer Yanya en «Youth’s Fountain»; Ichiko Aoba en «Equinoctial»; y Kanako Yamamoto en el corte de cierre, «Mercury».

Es una lista que llama la atención no solo por los nombres sino por su coherencia interna: voces que comparten cierta disposición contemplativa, una forma de habitar el sonido electrónico que no lo trata como fondo sino como texto. Si Fragments fue el disco más minimalista y ordenado de su catálogo, Distance In Static parece apostar por algo más poroso, más abierto a la influencia externa. Si eso es evolución o dispersión, el 11 de septiembre lo dirá.

Tracklist de Distance In Static

«Dawn» «Cycles» «Fire On The Water» (feat. Arooj Aftab) «Drift» «Talk To Me» (feat. Nicole Miglis) «Uncasually» «Always On Your Side» (feat. Joy Crookes) «Youth’s Fountain» (feat. Nilüfer Yanya) «Shokoufeh» «Can’t You See» (feat. Aanya Martin) «ID700» «Me And You» «Equinoctial» (feat. Ichiko Aoba) «Mercury» (feat. Kanako Yamamoto)

La gira de presentación recorre Norteamérica entre noviembre y diciembre de 2026 (Austin, Los Ángeles, Nueva York), aunque no hay fechas en España confirmadas por el momento. Recordemos que la última visita de Bonobo al territorio español fue en diciembre de 2022, cuando presentó Fragments en Madrid y Barcelona.

De Brighton a todas partes sin perder el hilo

Bonobo es el proyecto de Simon Green, músico y productor nacido en Brighton que lleva más de dos décadas construyendo uno de los catálogos más reconocibles del cruce entre electrónica, jazz y downtempo. Su debut, Animal Magic (2000), llegó a través de Tru Thoughts; lo que vino después fue una escalada sostenida que pasó por Black Sands (2010), el disco que lo llevó del circuito de clubes a las salas grandes, y The North Borders (2013), donde el peso de las colaboraciones vocales apareció por primera vez de forma estructural. Migration (2017) amplió ese planteamiento hasta convertirlo en una declaración de intenciones: electrónica concebida como música de viaje, no de fondo.

Fragments (2022) representó un giro hacia la contención: menos capas, más espacio, un disco que apostaba por el silencio tanto como por el sonido. Distance In Static llega cuatro años después y parece retomar la lógica colaborativa de The North Borders y Migration, pero con un reparto más diverso geográfica y estilísticamente. El Bonobo que elige a Ichiko Aoba e Arooj Aftab para el mismo disco es un Bonobo que sabe exactamente qué señal quiere captar, aunque aún no sepamos del todo qué encontrará en el ruido.

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