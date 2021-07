The Boo Radleys regresan tras 23 años en silencio con el sencillo “A Full Syringe and Memories of You”

Aunque ya no cuentan con el compositor y guitarrista Martin Carr, The Boo Radleys han lanzado un nuevo sencillo a 23 años del álbum Kingsize -1998- con Creation Records.

Los ingleses cuentan con Tim Brown en el bajo, la guitarra y teclados, Simon “Sice” Rowbottom con la guitarra y voz, y terminamos con Rob Cieka en la batería, todo lo necesario para continuar con la leyenda de The Boo Radleys.



En un comunicado de prensa, “Sice” comentó: “A Full Syringe and Memories of You aborda la hipocresía religiosa que privilegia la longevidad de la vida por encima de todas las otras medidas de valor y busca corregir la visión distorsionada que vida siempre vale la pena vivirla sin importar el costo”.

La banda ha creado recientemente sus cuentas en diversas redes sociales para promocionar el nuevo sencillo, así que no te sorprenda ver que cuentan con pocos seguidores.

El video que acompaña a canción es una compilación de diversos clips médicos y de la naturaleza con varios filtros -un poco psicodélicos- y la letra de la canción, disfrútalo en seguida.