Los canadienses Arcade Fire compartirán imágenes de conciertos pasados a lo largo de este verano. Past Lives (2021) recogerá las actuaciones realizadas por la banda a lo largo de su carrera. El grupo, junto a la publicación de su interpretación de No Cars Go durante su gira Everything Now en el Primavera Sound de 2017), ha comunicado que los vídeos se lanzarán todos los miércoles y viernes.

“No podemos esperar a tocar en vivo para todos ustedes nuevamente. Pero hasta entonces… este verano volveremos a visitar algunas de nuestras actuaciones en directo pasadas”, informan sobre este nuevo proyecto.

Arcade Fire cuenta con una amplia discografía, comenzando por cinco álbumes de estudio: Funeral (2004), Neon Bible (2007), The Suburbs (2010), Reflektor (2013) y Everything Now (2017). También, su discografía está compuesta por varios EPs como Arcade Fire (2003), Live EP (2005) o The Reflektor Tapes (2013).

Uno de los últimos lanzamientos de Arcade Fire, se remonta a noviembre de 2020 con la publicación de Generation A. Es un sencillo comprometido con el momento político, que conduce a la sociedad estadounidense hacia un gobierno liderado por Joe Biden.

Memories of the Age of Anxiety (abril, 2021) es la última canción lanzada por la banda hasta el momento. Se trata de un tema de 45 minutos para la aplicación para Headspace, que ofrece habilidades de meditación y reflexión. El objetivo es aprender a manejar el estrés, la ansiedad ocasionada por el día a día, la concentración, el sueño y, especialmente, la salud mental y corporal.

A pesar de que el primer EP Arcade Fire (2003) en absoluto hacía presagiar la sensación en la que se convertirían posteriormente, el grupo de rock indie es una demostración más de que hay artistas que necesitan comenzar desde abajo para construir un sólido camino hacia el éxito.

Disfrutemos volviendo atrás a 2017 con este No Cars Go: