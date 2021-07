La cantante estadounidense Julien Baker ha colaborado con la banda de rock The Ophelias para sacar una nueva canción titulada Neil Young on High. La canción se incluirá en el próximo álbum de la banda, Crocus, que se publicará el 24 de septiembre.

Spencer Peppet, cantante y guitarrista de The Ophelias ha explicado los orígenes de la colaboración: “Conocimos a Julien por primera vez en 2019 en un concierto que dimos en Nashville. Se presentó y yo traté de no mostrar lo nerviosa que estaba. Aproximadamente medio año después de la cuarentena de 2020, me armé de valor para preguntarle si quería aparecer en una canción del álbum en el que estábamos trabajando. Ella dijo que sí, y yo estaba realmente sobre la luna. Grabó sus partes en Tennessee y hablamos virtualmente”, dijo. “Sus partes revitalizaron la canción por completo: agregó ligereza, apertura, pero también profundidad y complejidad. Es increíble que haya puesto tanto cuidado en esas partes”, añadió.

Julien Baker cuenta con una amplia y variada discografía, entre los que se encuentran varios singles y EPs. Los últimos publicados por la artista son Faith Healer (2020), Hardline (2021), Favor (2021), y Heatwave (2021)

Además, la joven, de tan solo 25 años, ha lanzado tres álbumes hasta la fecha: Sprained Ankle (2015), Turn Out The Lights (2017) y Little Oblivions (2021).

El tercer álbum de Julien Baker se lanzó en marzo y es una versión más contundente de sí misma. En él, la compositora plasma sus emociones y sentimientos más íntimos. Sin embrago, en este caso la instrumentación parece más compleja, diferenciando el disco de todos los anteriores. Sin embargo, Baker consigue el equilibrio perfecto entre su voz y las novedades instrumentales. Por ello, Little Oblivions supone un punto de ruptura respecto a lo que la audiencia podía escuchar en los dos trabajos anteriores.

Desde el lanzamiento del álbum, Baker se ha asociado con Fucked Up en una canción de 26 minutos y se ha unido a grupos como The National para subastar artículos en ayuda de organizaciones benéficas que luchan contra la crisis climática.

A pesar de que aún necesita continuar descubriéndose, Julien Baker está demostrando ser una artista inquietamente creativa. Disfrutemos de su nuevo single: Neil Young On High (2021)