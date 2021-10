Boy Harsher anuncian un nuevo disco compuesto para su cortometraje «The Runner»

Artista

Boy Harsher

¿Por qué es noticia?

Boy Harsher, el dúo de la vocalista y letrista Jae Matthews y el productor Augustus Muller, acaban de anunciar su nuevo álbum The Runner, que se publicará el 21 de enero de 2022 a través de Nude Club / City Slang. Además, ya podemos escuchar el primer single del álbum, Tower, y conocer las primeras fechas de gira.

Sobre la canción y el vídeo

La canción es un encantamiento; con sus sintetizadores pulsantes, es un hechizo sobre el deseo y la destrucción inminente. En el clímax de la canción, las súplicas de Matthews se transforman en gritos desesperados. «Escribimos Tower hace varios años y, aunque ha evolucionado a lo largo de los años, su intención inicial sigue siendo la misma: esa sensación de estar envuelto, sofocado, atrapado en una relación, que a su vez se manifiesta en un ataque imprudente», explica Matthews. “Lo que más amas puede convertirte en un monstruo. Y de eso se trata esta canción, ser un demonio paralizado», añade.

El vídeo de Tower proviene del mundo de The Runner, presentado como una sesión exclusiva del programa NUDETV Flesh First en el que el dúo interpreta la canción en un almacén oscuro con un baterista enmascarado grabado en vídeo analógico.

Sobre el disco

El quinto lanzamiento de Boy Harsher no es un álbum tradicional: es la banda sonora de un cortometraje de terror escrito, producido y dirigido por el dúo titulado igualmente The Runner que se publicará en enero de 2022. El álbum equilibra los instrumentos cinematográficos con canciones pop que traspasan los límites del sonido de Boy Harsher.

El año pasado, en medio del caos obvio, pero además con el diagnóstico de EM de Matthews, Muller comenzó a trabajar en bocetos cinematográficos de mal humor. No estaba claro en qué se convertirían estas piezas aparte de la catarsis: el dúo no pudo hacer una gira y hacer «música de club» no parecía correcto. En el período de convalecencia de Matthews, no dejaba de pensar en un personaje siniestro: una mujer corriendo por el bosque. Juntos, el dúo desarrolló esta idea en una película que explora la lujuria, la compulsión y las horribles tendencias de la seducción. La película está intercalada con un «documental» de meta-estilo sobre el proceso de grabación de Boy Harsher.

Boy Harsher – Tower

Sobre la gira

Este mes, Boy Harsher tocará sus primeros conciertos en directo desde 2019, incluidas presentaciones en III Points Festival en Miami y Levitation en Austin. Seguirá una gira en 2022 por América del Norte y Europa en apoyo de The Runner (banda sonora original) con lugares seleccionados para la proyección de la película.

Recordemos que el próximo 4 de junio estarán en una nueva edición de Primavera Sound.

Tracklist del disco

1. Tower

2. Give Me a Reason

3. Autonomy (Ft. Lucy – Cooper B. Handy)

4. The Ride Home

5. Escape

6. Machina (Ft. Ms. BOAN – Mariana Saldaña)

7. Untitled (Piano)

8. I Understand

