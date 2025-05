Brad Arnold de 3 Doors Down enfrenta un diagnóstico de cáncer en etapa 4 con valentía

En un mensaje conmovedor compartido en redes sociales, Brad Arnold, vocalista y líder de la icónica banda de rock 3 Doors Down, reveló que ha sido diagnosticado con cáncer de riñón en etapa 4, específicamente carcinoma de células renales de células claras, que se ha metastatizado a sus pulmones. El anuncio, realizado a través de un video publicado en las cuentas oficiales de Instagram y YouTube de la banda, ha dejado muy impresionados a los fans, quienes han respondido con una oleada de apoyo y oraciones. A sus 46 años, Arnold enfrenta este desafío con una notable fortaleza, anclada en su fe, y ha decidido cancelar la gira de verano de la banda para enfocarse en su tratamiento.

En el video, grabado desde un banco en un parque, Arnold comienza con un tono sereno pero emocional: “Hola a todos, soy Brad de 3 Doors Down. Espero que estén teniendo un gran día. Tengo noticias no muy buenas hoy”. Explica que, tras sentirse enfermo hace unas semanas, visitó un hospital donde recibió el diagnóstico de carcinoma de células claras, una forma agresiva de cáncer de riñón que representa aproximadamente el 80% de los casos de este tipo, según el Instituto Nacional del Cáncer. “Es etapa 4, y eso no es muy bueno”, admite, antes de añadir con convicción: “Pero servimos a un Dios poderoso que puede superar cualquier cosa. No tengo miedo, realmente no estoy asustado en absoluto”. Su referencia a la canción de la banda It’s Not My Time (2008) como su himno personal resonó profundamente, y cerró el mensaje pidiendo oraciones y agradeciendo el apoyo de los fans.

El diagnóstico ha obligado a 3 Doors Down a cancelar su gira de verano, que incluía fechas en el Daytona International Speedway en Florida, el Freedom Mortgage Pavilion en Nueva Jersey y el White River Amphitheatre en Washington, además de apariciones en festivales como Welcome to Rockville y una gira coestelar con Creed titulada Summer of ’99. La página web oficial de la banda ahora muestra un simple mensaje: “No hay eventos próximos”, acompañado del video de Arnold. La cancelación, aunque decepcionante, ha sido recibida con comprensión por los fans, quienes han inundado las redes con mensajes de apoyo. Músicos como Scott Stapp de Creed, Chris Daughtry, Jason Aldean y Sara Evans también dejaron comentarios de aliento, con Stapp escribiendo: “Si alguien tiene la fe y la fuerza para enfrentar esta lucha, eres tú, hermano”.

3 Doors Down: un legado de post-grunge y resiliencia

Formada en 1996 en Escatawpa, Mississippi, 3 Doors Down se convirtió en una de las bandas más influyentes del post-grunge y el rock alternativo de los 2000. Liderada por Brad Arnold, quien fundó la banda junto al guitarrista Matt Roberts y el bajista Todd Harrell, el grupo saltó a la fama con su álbum debut The Better Life (2000), que alcanzó el estatus de séptuple platino gracias a sencillos como Kryptonite y Duck and Run. Kryptonite, escrito por Arnold en la secundaria, llegó al número 3 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en un himno generacional con más de mil millones de reproducciones en Spotify.

La banda continuó su éxito con Away from the Sun (2002), que incluía los éxitos When I’m Gone y Here Without You, ambos en el top 5 del Billboard Hot 100. Sus siguientes trabajos, Seventeen Days (2005) y 3 Doors Down (2008), alcanzaron el número 1 en el Billboard 200, consolidando su lugar en la escena del rock. Otros sencillos destacados incluyen Be Like That, Let Me Go y It’s Not My Time, este último ahora vinculado al reciente diagnóstico de Arnold. Su discografía se completa con Time of My Life (2011) y Us and the Night (2016), este último marcado por la sobriedad de Arnold, quien dejó el alcohol en 2016.

A lo largo de su carrera, 3 Doors Down ha enfrentado desafíos, incluyendo la salida de Harrell en 2013 y la trágica muerte de Roberts en 2016 por una sobredosis accidental. La formación actual incluye a Arnold, los guitarristas Chris Henderson y Chet Roberts, el baterista Greg Upchurch y el bajista Justin Biltonen. Con 10 éxitos en el Billboard Hot 100, tres nominaciones al Grammy y presentaciones destacadas, como en la toma de posesión de Donald Trump en 2017, la banda ha dejado una huella imborrable. El diagnóstico de Arnold pone en pausa sus planes, pero su legado de perseverancia y conexión con los fans permanece intacto.

