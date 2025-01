Brad Delson de Linkin Park: La razón detrás de su retiro de los escenarios

Brad Delson, guitarrista de Linkin Park, ha revelado por qué decidió dejar de tocar en directo con la banda. En una reciente entrevista con Guitar World, Delson explicó que, tras años de reflexión, se dio cuenta de que su verdadera pasión reside en el estudio. «Para mí, y supongo que para todos los chicos, los últimos años nos dieron la oportunidad de pensar cualitativamente sobre la banda: qué nos energiza, dónde nos sentimos más realizados y dónde prosperamos», comentó.

El anuncio de su retiro de los escenarios llegó poco después de que la banda anunciara su regreso en septiembre pasado, con Emily Armstrong como nueva vocalista y un nuevo álbum titulado From Zero. Este disco marca el primer lanzamiento de Linkin Park en siete años y el primero desde la trágica muerte de Chester Bennington.

Delson también habló sobre la incorporación de Alex Feder como su reemplazo en los conciertos en directo. «Es una gran amistad. Es un músico increíble y un fuerte intérprete en vivo. Creo que aporta mucho al espectáculo, y estoy muy orgulloso del show», añadió.

La decisión de Delson de centrarse en el estudio y no en las giras también está relacionada con su bienestar mental. Mike Shinoda, miembro fundador de la banda, explicó que Delson no disfruta del estilo de vida de las giras y los shows en vivo, y que encontró en Feder un guitarrista espectacular que se lleva muy bien con él.

Linkin Park se formó en 1996 y rápidamente se convirtió en una de las bandas más influyentes del nu-metal y rock alternativo. Su álbum debut, Hybrid Theory, lanzado en 2000, fue un éxito rotundo, seguido por Meteora en 2003, consolidando su estatus en la industria musical. A lo largo de los años, la banda ha experimentado con diversos estilos, lanzando álbumes como Minutes to Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) y One More Light (2017).

La trágica muerte de Chester Bennington en 2017 fue un duro golpe para la banda y sus fans. Sin embargo, Linkin Park ha demostrado resiliencia y una capacidad de reinvención admirable. Con la incorporación de Emily Armstrong y Alex Feder, la banda está lista para una nueva era, manteniendo su esencia mientras exploran nuevos horizontes.

