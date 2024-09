Brad Nelson, guitarrista de Linkin Park, no participará en la gira de la banda

Como os contamos estos días, Linkin Park ha anunciado su regreso con un nuevo álbum titulado From Zero y una gira mundial de seis fechas. La banda presentó a dos nuevos miembros: la vocalista Emily Armstrong, exintegrante de Dead Sara, y el baterista Colin Brittain. Durante un evento en directo, interpretaron su nueva canción The Emptiness Machine junto con algunos clásicos de la banda.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los fans. El guitarrista fundador Brad Delson ha confirmado que no participará en la gira, aunque seguirá colaborando con la banda en la creación de nueva música y en la producción de sus actuaciones en directo. Delson será reemplazado en los conciertos por Alex Feder, quien se unió a la banda durante el evento en vivo.

Además, el baterista Rob Bourdon también ha decidido dejar la banda para enfocarse en su vida personal. Mike Shinoda, otro de los miembros fundadores, expresó su tristeza por la partida de Bourdon pero le deseó lo mejor.

La gira comenzará el 11 de septiembre en Los Ángeles y continuará por Nueva York, Alemania, Reino Unido, Corea del Sur y Colombia. Las entradas ya están a la venta en el sitio web oficial de Linkin Park.