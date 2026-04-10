Brady Ebert sostiene que actuó en defensa propia tras atropellar al padre de Brendan Yates (Turnstile) en un caso que sacude a la escena hardcore

El caso de Brady Ebert, exguitarrista de Turnstile, ha dado un giro inesperado después de que el músico asegurara ante un responsable judicial que atropelló al padre de Brendan Yates en un acto de “pura defensa propia”. La declaración llega después de que salieran a la luz los cargos por intento de asesinato en segundo grado y agresión en primer grado, derivados de un incidente ocurrido el 2 de abril.

Según la información publicada por la prensa local, Ebert habría conducido hasta la casa de los Yates tocando el claxon y lanzando insultos a William Yates, para después regresar y embestirlo con su coche de forma intencionada. El propio Brendan Yates acusó al exguitarrista de volver una tercera vez para decirle a su padre que “se lo merecía”. La banda confirmó que William sufrió “trauma físico severo” y que ya ha sido operado con éxito, aunque su recuperación continúa.

En su comparecencia, Ebert insistió en que “fue atacado directamente” y que las cámaras de seguridad demostrarían que la versión policial no es precisa. Ni él ni Turnstile han querido hacer más declaraciones al respecto. El músico, que abandonó la banda en 2022, había fundado el proyecto The S.E.T., del que fue expulsado recientemente tras acusar a sus excompañeros de malversar fondos y de “complacer a su audiencia” por posicionarse contra ICE. Su otra banda, Experience, ha confirmado que seguirá adelante con su EP debut manteniendo sus contribuciones, aunque califican el caso como “grave y profundamente perturbador”.

Mientras tanto, Turnstile continúa con una agenda imparable: concierto exclusivo en Halifax, apertura para Tyler, The Creator en All Points East y doble actuación en Coachella este mismo fin de semana. El contraste entre el ascenso del grupo y la espiral judicial de Ebert no podría ser más evidente.

Turnstile, una década rompiendo moldes y llevando el hardcore a nuevos territorios

Desde su formación en Baltimore a finales de los 2000, Turnstile se han convertido en una de las bandas más influyentes del rock alternativo contemporáneo. Su discografía, que incluye trabajos como Nonstop Feeling, Time & Space y el aclamado Glow On, ha redefinido los límites del hardcore al mezclar energía visceral, melodías expansivas y una sensibilidad pop que ha conectado con públicos muy diversos. Su presencia en festivales internacionales, colaboraciones inesperadas y una estética cada vez más abierta han consolidado su estatus como uno de los proyectos más innovadores de su generación. Hoy, con una proyección global y un directo arrollador, Turnstile siguen demostrando que el hardcore puede evolucionar sin perder su esencia.

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