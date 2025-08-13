Brent Hinds arremete contra sus ex-compañeros en Mastodon tras ser expulsado de la banda

En marzo de 2025, Mastodon anunció la salida de su cofundador y guitarrista Brent Hinds tras 25 años, presentándolo como una separación amistosa. Sin embargo, Hinds ha desmentido esta versión con un comentario incendiario en Instagram, afirmando que fue “expulsado” de la banda. En respuesta a un video de 2012 de Mastodon tocando Crack The Skye, Hinds criticó duramente a sus excompañeros Troy Sanders y Brann Dailor, asegurando que “suenan horrible” y “desafinan”, mientras que su guitarra “suena genial”. Acusó a la banda de usar autotune en el estudio y los tildó de arrogantes, diciendo: “Nunca conocí a tres personas tan llenas de sí mismas. Es asqueroso”. También señaló que Sanders “se cree un regalo de Dios”.

Este no es el primer ataque de Hinds. En junio, ya había llamado a Mastodon “una banda pésima con seres humanos horribles”. Mientras, los miembros restantes han evitado responder directamente, aunque Dailor compartió un clip de una actuación reciente con un sarcástico “Suena afinado para mí”. Mastodon sigue adelante con el guitarrista Nick Johnston como reemplazo temporal y planea un nuevo álbum. Hinds, por su parte, se enfoca en otros proyectos musicales. La ruptura, lejos de ser amistosa, revela tensiones profundas en una banda que marcó el metal progresivo con discos como Emperor of Sand.

Mastodon: titanes del metal progresivo

Formada en Atlanta en 2000, Mastodon irrumpió en la escena del metal con una mezcla visceral de sludge, progresivo y psicodelia, ganándose un lugar como una de las bandas más innovadoras del género. Troy Sanders (bajo/voz), Brent Hinds (guitarra/voz), Bill Kelliher (guitarra) y Brann Dailor (batería/voz) comenzaron tocando en sótanos hasta que su debut, Remission (2002), los catapultó con su intensidad cruda y letras sobre la pérdida. Leviathan (2004), inspirado en Moby-Dick, les valió elogios por su complejidad y energía, consolidándolos como referentes del metal moderno. Su evolución continuó con Blood Mountain (2006), que los llevó a telonear a Tool, y Crack the Skye (2009), un álbum conceptual sobre experiencias extracorpóreas que mostró su madurez lírica y musical.

La segunda década de Mastodon mantuvo su ambición. The Hunter (2011) abrazó melodías más accesibles sin sacrificar peso, mientras que Once More ‘Round the Sun (2014) y Emperor of Sand (2017) exploraron temas de mortalidad con un sonido pulido, ganando una nominación al Grammy por Sultan’s Curse. Hushed and Grim (2021) profundizó en el duelo tras la muerte de su mánager, mostrando su versatilidad emocional. Con nueve álbumes, Mastodon ha vendido millones de copias y ha girado con gigantes como Metallica. Pese a la reciente salida de Hinds en 2025, la banda sigue activa, planeando un nuevo disco que promete mantener su legado como pioneros del metal progresivo.

