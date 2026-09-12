Los herederos de Brent Hinds ha demandado a Mastodon. La demanda, presentada el 3 de septiembre en un tribunal del condado de Fulton (Atlanta) contra Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor, reabre en los tribunales una ruptura que llevaba más de un año enconándose: la herencia del guitarrista fallecido reclama tanto su parte económica en el grupo como el uso de una imagen que recuerda a Hinds en la portada del nuevo álbum de la banda.

Hinds dejó Mastodon en marzo de 2025 tras 25 años como cofundador, guitarrista y voz de la banda. En su momento, el grupo lo describió como una separación mutua; la demanda, sin embargo, sostiene que a Hinds se le comunicó su salida por correo electrónico. Cinco meses después, en agosto de 2025, murió en Atlanta en un accidente de motocicleta a los 51 años.

El cheque de 80.000 dólares que la herencia de Hinds no ha cobrado

Según la demanda, Hinds nunca llegó a formalizar en vida un acuerdo para ceder su participación en Mastodon y en los negocios asociados a la banda (música y merchandising incluidos). Tras su muerte, el grupo emitió un cheque de 80.000 dólares como compra global de esa participación, pero sin explicar cómo se había calculado la cifra. Los herederos, a falta de ese desglose, todavía no lo ha cobrado.

La demanda añade un tercer frente, más personal que económico: la herencia reprocha a la banda haber hecho públicos detalles de la vida privada de Hinds tras la ruptura, en referencia a las acusaciones sobre un presunto abuso de sustancias que Mastodon situó, meses después, como parte del contexto de su salida en el documental The Mastodon in the Room.

El rostro de Brent en la portada de «Marrow Deep»

El segundo eje de la demanda tiene que ver con Marrow Deep, el noveno álbum de estudio de Mastodon y el primero grabado sin Hinds; la banda empezó a trabajar en él poco después de su muerte, con adelantos como «Your Ghost Again» e «In The Ruins». La portada muestra tres grandes figuras; la de la derecha, con cara de murciélago, viste una capa que envuelve varias calaveras y rostros humanos. Uno de esos rostros, sostiene la demanda, es reconocible como el de Hinds, pese a que no participó musicalmente en el disco.

La herencia considera que ese uso de su imagen sirvió para promocionar y vender el álbum, tanto en formato físico y digital como en merchandising, sin autorización ni compensación. Es un argumento que convierte la portada en el elemento más incómodo de todo el litigio: la banda que echó a Hinds en vida lo habría colocado, sin pedir permiso, en la carátula del disco que lo sustituye.

Mastodon responde: «Una disputa privada hecha pública»

La banda respondió el viernes 11 de septiembre en redes sociales. En su comunicado, Mastodon lamentó que «una disputa comercial privada con la herencia de nuestro querido amigo desaparecido, Brent Hinds, se haya hecho pública» y aseguró que negará con firmeza cualquier intención dañina de su parte. El grupo adelantó que se defenderá de lo que considera una demanda sin fundamento y que no dará más detalles públicamente mientras el proceso siga su curso.

Brent Hinds: el guitarrista sin el que Mastodon no existiría

Brent Hinds cofundó Mastodon en Atlanta en el año 2000 junto a Troy Sanders, Bill Kelliher y Brann Dailor, y durante 24 años fue una de sus dos voces y guitarras, la más impredecible de las dos. Su sonido, mitad sludge metal y mitad clasicismo de riff setentero, fue tan decisivo en discos como Leviathan (2004) o Blood Mountain (2006) como su temperamento errático lo fue en la vida del grupo: Mastodon pasó de banda de culto del underground de Relapse Records a nominada al Grammy sin dejar de sonar como cuatro personas discutiendo dentro de la misma canción.

Esa tensión terminó por romper la banda. En marzo de 2025, Mastodon anunció la salida de Hinds como una decisión mutua, aunque los comentarios del propio guitarrista en redes sociales apuntaban a otra cosa. Cinco meses después llegó la noticia de su muerte en accidente de moto. Trece meses más tarde, esa ruptura que nunca se cerró del todo ha terminado en un juzgado de Atlanta.

▶ «Marrow Deep» — Mastodon | 2026 | Reprise Records

¿Dónde está el límite entre honrar la memoria de un excompañero y usar su imagen sin permiso?

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