Bret McKenzie anuncia «Freak Out City», su nuevo álbum en solitario con el romántico single «All I Need»

Bret McKenzie, la mitad del dúo neozelandés Flight of the Conchords, ha anunciado el lanzamiento de su segundo álbum en solitario, Freak Out City, previsto para el 15 de agosto de 2025 a través de Sub Pop. Este nuevo trabajo, que sigue a su debut Songs Without Jokes (2022), presenta un enfoque más personal, fusionando humor y corazón, e incluye el single principal All I Need, una oda romántica a su esposa Hannah. Grabado entre Los Ángeles y Nueva Zelanda, el álbum cuenta con la colaboración de músicos destacados y promete una gira con su banda The State Highway Wonders.

Un viaje musical con humor y corazón

Freak Out City marca la evolución de Bret McKenzie como compositor, alejándose del humor característico de Flight of the Conchords para explorar un estilo más introspectivo, aunque sin perder su encanto. El álbum, co-producido por McKenzie y su colaborador habitual Mickey Petralia, comenzó a tomar forma durante las giras del artista con su banda de ocho músicos, The State Highway Wonders, por Estados Unidos y Nueva Zelanda. Las sesiones de grabación se dividieron entre Los Ángeles, con músicos como Joey Waronker (R.E.M., Beck) y Leland Sklar (James Taylor, Carole King), y Nueva Zelanda, con talentos locales como Ben Lemi y Moana Leota. McKenzie ha citado a Harry Nilsson y Randy Newman como influencias clave, destacando su habilidad para combinar humor y emoción en las letras. En una declaración, el artista expresó: “Después de trabajar en canciones para los Muppets, quería crear algo que no tuviera que ser gracioso o narrar una historia, algo que fuera solo para mí”. El álbum, masterizado por Ruairi O’Flaherty en Los Ángeles, promete un sonido vibrante que captura la espontaneidad de las presentaciones en vivo.

All I Need: Una carta de amor en clave musical

El single principal, All I Need, es una canción de amor dedicada a Hannah, la esposa de McKenzie desde 2009. Este tema, descrito como una celebración alegre y despreocupada del amor, refleja un momento de especial conexión en su relación: “Siempre nos amamos, pero hay días en que nos amamos más. Esta canción es de uno de esos días”. Inspirado parcialmente por el documental Get Back de The Beatles, McKenzie incorporó un toque improvisado, incluyendo la palabra “pomegranate” en las presentaciones en vivo como un guiño creativo a George Harrison. El tema, grabado en The Surgery Studio en Wellington con el ingeniero Lee Prebble, incluye un outro espontáneo con las coristas Iris Little y Moana Leota, cuya energía se refleja en la versión final. El videoclip muestra a McKenzie y su banda en un ambiente relajado, cantando alrededor de una fogata, lavando platos y creando manualidades, transmitiendo una sensación cálida y auténtica. Además, el álbum incluye dos singles previos: Shouldna Come Here Tonight y Freak Out City, que ya han generado expectación entre los fans.

Gira en el horizonte con The State Highway Wonders

McKenzie ha confirmado que llevará Freak Out City a los escenarios junto a The State Highway Wonders a finales de 2025, aunque aún no se han anunciado fechas específicas, incluyendo posibles presentaciones en España. Durante su última gira, el artista demostró su capacidad para improvisar, como en el Royal Whanganui Opera House, donde creó una canción en el momento basada en una historia de amor del público. Los fans españoles, que disfrutaron de Flight of the Conchords en el pasado, esperan con entusiasmo la posibilidad de ver a McKenzie en un futuro próximo. Mientras tanto, el álbum está disponible para preventa en Sub Pop, incluyendo una edición en vinilo azul glacial.

Tracklist de Bret McKenzie – Freak Out City

Bethnal Green Blues Freak Out City The Only Dream I Know All the Time That’s the Way the World Goes ‘Round All I Need Eyes on the Sun Too Young Highs and Lows Shouldna Come Here Tonight

El legado de un genio neozelandés

Bret McKenzie, nacido en Wellington, Nueva Zelanda, saltó a la fama como parte de Flight of the Conchords, el dúo de comedia musical formado con Jemaine Clement. Su serie homónima en HBO (2007-2009) se convirtió en un fenómeno de culto, gracias a su humor absurdo y canciones como Business Time y Hiphopopotamus vs. Rhymenoceros. El dúo lanzó dos álbumes, Flight of the Conchords (2008) y I Told You I Was Freaky (2009), y un disco en vivo, Live in London (2019). Como solista, McKenzie debutó con Songs Without Jokes (2022), un álbum que marcó su transición hacia un estilo más serio, inspirado por Randy Newman y Harry Nilsson.

Su carrera también incluye contribuciones a bandas sonoras de películas como The Muppets (2011), Muppets Most Wanted (2014) y A Minecraft Movie (2025), así como un cameo como el elfo Figwit en El Señor de los Anillos. Con un Oscar y múltiples reconocimientos, McKenzie sigue demostrando su talento como compositor y su capacidad para conectar con audiencias globales, ya sea a través del humor o de la emoción pura.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.