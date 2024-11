Bret Michaels y Poison se preparan para una gran reunión en 2026

Rikki Rockett, baterista de Poison, ha confirmado que la banda de glam metal de los 80 organizará una reunión en 2026 con su formación original: Bret Michaels, Bobby Dall, C.C. DeVille y Rockett. En una entrevista en SiriusXM, Rockett aseguró que todos los miembros están comprometidos con el regreso.

La última gira de Poison fue en 2022, cuando acompañaron a Def Leppard y Mötley Crüe. Su último álbum de estudio fue Poison’d! en 2007. Mientras tanto, Bret Michaels ha trabajado en su carrera en solitario, lanzando discos como Songs of Life y Jammin’ with Friends.

En 2025, Michaels se tomará un descanso debido a problemas de salud, pero no descarta algunas fechas con Poison de cara a esta prometedora reunión.

Sobre Poison

Poison es una banda estadounidense de glam metal formada en 1983 en Mechanicsburg, Pensilvania. La formación más exitosa incluye a Bret Michaels (voz), Rikki Rockett (batería), Bobby Dall (bajo) y C.C. DeVille (guitarra). Alcanzaron la fama con su álbum debut Look What the Cat Dragged In y continuaron su éxito con discos como Open Up and Say… Ahh! y Flesh & Blood. Entre sus sencillos más conocidos se encuentran Every Rose Has Its Thorn, Talk Dirty to Me y Nothin’ but a Good Time. A lo largo de su carrera, han vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Puedes escuchar más de Poison en su perfil de Spotify y leer más sobre ellos en CrazyMinds.es.