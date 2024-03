Brett Anderson de Suede versiona «The Killing Moon» en un nuevo proyecto sobre la muerte

El líder de Suede, Brett Anderson, ha publicado una versión del clásico de Echo & the Bunnymen The Killing Moon como parte de un nuevo proyecto musical sobre la muerte. Anderson ha colaborado con Paraorchestra y su fundador y director artístico Charles Hazlewood en Death Songbook. Un álbum de 12 temas que incluye composiciones originales y reinterpretaciones de canciones icónicas que exploran el amor, la pérdida y la trascendencia de artistas como Depeche Mode, Suede y Japan y que se lanzará el 19 de abril a través de BMG.

Además de contar con la participación de Nadine Shah, Gwenno, Seb Rochford de Sons of Kemet y Adrian Utley de Portishead, hay que destacar el importante rol de Paraorchestra, el único conjunto de estas características del mundo formado por músicos profesionales con y sin discapacidad que tocan una mezcla poco convencional de instrumentos orquestales, acústicos y electrónicos y que utilizan tecnología asistiva.

Anderson explicó que la idea del proyecto surgió durante los días sombríos del confinamiento. “Me encantó la idea de seleccionar una serie de canciones sobre la tristeza, el arrepentimiento y la pérdida. Siempre he encontrado deprimentes las canciones felices, son los temas más oscuros los que me han parecido más alegres. Las canciones sobre el miedo, la duda y el dolor afrontan sentimientos con los que todos luchamos, así que saber que no estamos solos en esa batalla puede ser tranquilizador”, dijo.

Hazlewood añadió que “gran parte del mejor arte, desde mi punto de vista, es intrínsecamente melancólico. La música que trata sobre la muerte, o la muerte del amor, sobre la pérdida, sobre la ansiedad, tiene una trascendencia. Mi preferencia, tanto si estoy feliz como triste o en algún punto intermedio, será la música melancólica porque ahí es donde está la catarsis, ahí es donde el arte es más resonante”.

La mayor parte del álbum se grabó en directo en una tarde durante el confinamiento, con distancia social en el escenario de ópera más grande de Europa, el Donald Gordon Theatre del Wales Millennium Centre de Cardiff. Tres canciones más se grabaron en octubre de 2022, cuando el proyecto volvió allí para una actuación en vivo.

Os dejamos con el tracklist de The Death Songbook: