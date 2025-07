Brian Eno organiza un concierto solidario por Palestina en Wembley

El icónico músico y productor Brian Eno encabeza un evento benéfico sin precedentes, Together For Palestine, que se celebrará el 17 de septiembre de 2025 en el OVO Arena de Wembley, Londres. Junto a Khaled Ziada, Khalid Abdalla y Tracey Seaward, Eno actúa como productor ejecutivo de esta velada que reúne a artistas, músicos y personas comprometidas con la causa palestina. Según los organizadores, el evento busca recaudar millones para familias en Gaza a través de la ONG británica Choose Love, que apoya a humanitarios en zonas de conflicto. “No es solo sobre dinero, sino sobre enviar un mensaje de amor y solidaridad a Palestina”, afirmó Eno en Instagram.

Aunque la lista de artistas aún está por confirmarse, el concierto promete ser un punto de encuentro para quienes consideran “imposible quedarse en silencio” ante la situación en Gaza. Este evento se suma a las acciones previas de Eno, conocido por su apoyo al movimiento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) y su participación en iniciativas como el álbum It’s Not Complicated de 2021, cuyos fondos fueron destinados a organizaciones palestinas. Además, Eno ha colaborado con artistas como Massive Attack, Fontaines DC y Kneecap en el sindicato Ethical Syndicate Palestine, creado para proteger a músicos que enfrentan censura por su postura pro-Palestina. Las entradas ya están en preventa, y se espera un lleno total en un evento que combina música, activismo y solidaridad.

Brian Eno: El visionario que transformó la música moderna

Brian Eno, nacido en 1948 en Suffolk, Inglaterra, es una figura clave en la música contemporánea, conocido por su versatilidad como músico, productor y teórico. En los años 70, destacó como miembro de Roxy Music, aportando su estilo glam rock en álbumes como Roxy Music y For Your Pleasure. Tras dejar la banda en 1973, Eno se lanzó como solista, creando obras seminales como Here Come the Warm Jets y Taking Tiger Mountain (By Strategy), que fusionaban pop experimental con texturas innovadoras. Su invención del género ambient, con discos como Ambient 1: Music for Airports (1978), marcó un hito, ofreciendo paisajes sonoros que priorizan la atmósfera sobre la narrativa tradicional. Además, sus colaboraciones con David Bowie en la trilogía de Berlín (Low, Heroes, Lodger) y con Talking Heads en Remain in Light consolidaron su reputación como un productor visionario que redefine géneros.

Como productor, Eno ha dejado su huella en discos icónicos de U2 (The Joshua Tree, Achtung Baby), Coldplay (Viva La Vida), y Paul Simon (Surprise). Su discografía solista abarca más de 25 álbumes, desde experimentos electrónicos como Another Green World hasta colaboraciones recientes como Mixing Colours (2020) con su hermano Roger Eno. También ha incursionado en instalaciones artísticas y ha teorizado sobre la música generativa. Activista comprometido, Eno apoya causas como la palestina y el medioambiente, integrando su arte con un mensaje social. Su legado sigue inspirando a generaciones, demostrando que la música puede ser tanto cerebral como profundamente emotiva.

